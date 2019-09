De seneste ugers uro omkring formandsposterne i Venstre har fået et trofast medlem til at forlade partiet.

Det drejer sig om 84-årige Aksel Verner Jørgensen fra Hundested, der gennem de sidste 70 år har været medlem af Venstre.

Uroen omkring formandsposten i Venstre, der senere blev fulgt op med uro omkring næstformandsposten, har fået ham til at melde sig ud af partiet.

Det skrev han i debatindlæg i lørdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.

»Når partiet går helt ved siden af de vedtægter og bestemmelser, som de selv har lavet, så er der ikke andet at gøre end at melde sig ud,« siger han til B.T.

Han er især utilfreds med partiets behandling af Lars Løkke Rasmussen.

»Han blev behandlet rigtigt dårligt. Det var ikke nødvendigt,« siger han.

Kritikken fra Aksel Verner Jørgensen omhandler partiets håndtering af formandsskiftet, hvor han ikke mener, at partimedlemmernes stemmer er blevet hørt ordentligt.

Aksel Verner Jørgensen mener, at Lars Løkke Rasmussen fik en dårlig behandling i partiet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Aksel Verner Jørgensen mener, at Lars Løkke Rasmussen fik en dårlig behandling i partiet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vedtægterne og forretningsordenen er således, at normalt holder man generalforsamling én gang om året, hvor der samtidigt er valg. Hvis formanden skulle udskiftes, så kunne man have gjort det på generalforsamlingen, hvor vi andre havde noget at skulle have sagt. Det havde ikke behøvet foregå på denne måde,« siger han.

Det mangeårige medlem af Venstre er heller ikke tilfreds med kommunikationen i partiet, hvor han føler, at han selv og de andre medlemmer i partiet ikke har fået lov til at komme ordentligt til orde.

»Man vælger at diskutere problemerne igennem pressen, fremfor at tage diskussionerne internt i partiet, hvor vi har mulighed for at stemme om de beslutninger, der skal træffes,« siger Aksel Verner Jørgensen til B.T.

Beslutningen om at forlade det parti, som han har fulgt gennem størstedelen af sit liv, var da heller ikke et nemt valg.

»Selvfølgelig er det trist at skulle forlade partiet, men når de går helt ved siden af bestemmelserne, og man ikke kan finde sig i den måde, det bliver gjort på, så er der ikke andre muligheder,« fortæller han.

Hvad fremtiden bringer for det mangeårige æresmedlem af Venstre, ved han ikke endnu, men Aksel Verner Jørgensens loyalitet til Venstre er ikke ubrydelig.

»Nu står jeg sgu fri. Nu kan jeg stemme på alt fra Rasmus Paludan til Socialdemokratiet. Der er mange muligheder,« siger han og åbner op for en genforening med den nu tidligere formand i Venstre:

»Hvis Lars Løkke Rasmussen starter et nyt parti, så kunne det da godt være en interessant mulighed,« fortæller han til B.T.