Annette Lind er snart fortid i Folketinget, som hun har været medlem af siden 2011. Får nyt job i Flensborg.

Folketingsmedlem Annette Lind (S) udtræder af Folketinget 29. februar 2024, da hun skal være Danmarks generalkonsul i Flensborg.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

54-årige Annette Lind har siddet i Folketinget siden 2011 og er i øjeblikket ældreordfører for Socialdemokratiet. Hun er blandt også medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn.

Hun afløser 1. marts Kim Andersen, som tidligere har siddet i Folketinget for Venstre.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) siger i pressemeddelelsen, at generalkonsulen spiller en central rolle som "diplomatisk forpost" til Danmarks nabo.

- Det gælder ikke mindst i forhold til det danske mindretal og for danske interesser i grænseområdet, siger Løkke.

- Arbejdet som generalkonsul indebærer stor politisk kontakt med nøgleaktører i grænseområdet. Jeg er sikker på, at Annette Lind kommer til at fylde rollen ud på bedste vis med sit brede politiske netværk og erfaring på det internationale område, siger Løkke.

Annette Lind udtaler, at hun ikke kunne sige nej til muligheden.

- Nu ser jeg ser frem til at forsætte og styrke indsatsen for det danske mindretal og til en dagligdag i grænseregionen. Det dansk-tyske forhold har måske aldrig været vigtigere, end det er i dag.

- Derfor er det afgørende for mig, at vi udvikler det samarbejde og gør de danske interesser i grænselandet gældende, siger hun i pressemeddelelsen.

Annette Lind har haft en række ordførerskaber i Folketinget, men har aldrig været minister. Efter 2019-valget havde Annette Lind svært ved at skjule skuffelsen over ikke at få en ministerpost trods et godt personligt valg med over 12.000 personlige stemmer. Dengang var det kun Socialdemokratiet, der sad i regering.

- Når kommentatorer, analytikere og organisationer siger, at du bliver minister, og det kæmpestore bagland, jeg har, siger og håber og tror, at jeg bliver minister, og jeg selv ønsker det, så er det selvfølgelig træls, sagde Annette Lind blandt andet til TV Midtvest.

Annette Lind havde ellers set sig selv som oplagt til posten som undervisningsminister. Det blev i stedet Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dengang.

Efter 2022-valget udtalte Annette Lind til Dagbladet Holstebro Struer, at ministerdrømmen var parkeret, i og med at der skulle flere partier i regeringen, og at der dermed var færre ministerposter til Socialdemokratiet.

Annette Lind ser ikke jobbet i Flensborg som en retrætepost, eller et udtryk for at hun har nået grænsen for, hvad hun kan blive i Folketinget og i dansk politik.

- Det her handler om et udviklende og karrierefremmende job for mig. Jeg er stadig ung, og jeg tror, at jeg kan bidrage med meget i det sydslesvigske og i grænseregionen, siger Annette Lind til Ritzau.

Om hun en dag vil forsøge at vende retur til Folketinget, ved hun ikke.

- Nu er det et farvel til Christiansborg. Jeg har mange år tilbage. Jeg vil ikke udelukke noget som helst, om hvad jeg skal i mit ældre liv, siger hun.

Ifølge TV Midtvest er det Karin Gaardsted (S), der står til at overtage Annette Linds plads i Folketinget. Gaardsted sad i Folketinget fra 2011 til 2019.

