Det kan koste pensionister ældrecheck at få udbetalt ekstra feriepenge, hvis de ikke opgiver den til kommunen.

Pensionister, som får ældrecheck, skal selv kontakte kommunen eller Udbetaling Danmark for at sikre, at de ikke mister deres ældrecheck på grund af ekstra udbetalte feriepenge.

Det fremgår af et lovforslag om feriepenge, som er ved at blive hastebehandlet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ældrechecken er en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Der betales skat af ældrechecken.

Hvis man er gift eller samlevende, kan en af parterne få ældrecheck, hvis pensionisten og ægtefælle eller samlevers formue ikke overstiger 89.800 kroner 1. januar.

Der er oplysningspligt til Udbetaling Danmark, hvis formuen overstiger 89.800 kroner. Og det betyder, at den ældre selv skal ringe og bede Udbetaling Danmark eller kommunen om at se bort fra de ekstra udbetalte feriepenge.

Det kan gøres i form af et afgørelsesbrev fra da man søgte eller modtog feriepengene.

Men ifølge økonom i Ældre Sagen Claus Blendstrup er det ikke godt nok, at borgerne står med ansvaret.

- Vi håber sandelig, at der kommer en løsning, så det ikke bliver borgerne selv, der står med ansvaret. Eftersom alt i samfundet er så automatiseret i dag, så regner de fleste borgere også med, at tingene sker automatisk.

- Nogle vil sagtens kunne finde ud af det. Men det er jo dem, som ikke er så opmærksomme på den slags, som vi er bekymrede for, siger han til Jyllands-Posten.

Det er pensionister, som stadig arbejder, eller som havde job i perioden, hvor de indefrosne feriepenge blev udbetalt, som kan blive ramt, påpeger Blendstrup.

Skattemyndighederne opgør hvert år, hvor mange penge en borger har stående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve og aktier. Det er den såkaldte formueopgørelse.

Men myndighederne kan kun se beløbene, og ikke hvor pengene kommer fra. Det er årsagen til, at den ældre selv skal give Udbetaling Danmark eller kommunen dokumentation.

Formueopgørelsen kan både påvirke ældrechecken, men også kontanthjælp og boligstøtte.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) slog onsdag fast, at udbetalingen af feriepenge ikke ville have betydning for indkomstoverførsler.

Ydelser som kontanthjælp og boligstøtte er reguleret efter indkomst, så her skal borgere ikke selv oplyse Udbetaling Danmark om de ekstra feriepenge.

Her har regeringen sørget for at oprette et felt til de udbetalte feriepenge på årsopgørelsen.

