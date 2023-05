Danskere bliver på sigt bedre stillet rent økonomisk, og derfor vil vi stille urealistiske krav til vores velfærdssamfund.

Det forudser udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, og derfor tror han, at vi vil begynde at betale os til bedre service. Det vil føre til A- og B-hold, siger han i en artikel fra Avisen Danmark, hvor han bruger ældreplejen som eksempel.

»Hvordan sikrer vi, at alle får en ordentlig ældreomsorg? Det kan være, at jeg må betale noget af min egen selv, fordi jeg får en røvfuld penge med i pension. Er der nogen, der tør snakke om det i dag?« undrer Lars Løkke Rasmussen sig og tilføjer:

»Nej, det er der ikke. Fordi så kommer Bjarne Hastrup (formand for Ældre Sagen, red.) og siger, hvad fanden har I gang i?«

Af den grund ønsker Lars Løkke Rasmussen, at der laves politiske aftaler, der strækker sig længere frem end de fem-ti år, man typisk arbejder med i dag.

Men Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, undrer sig over Lars Løkke Rasmussens udmelding.

Lars Løkke Rasmussen bruger dig som et eksempel på en, der vil være kritisk over Lars Løkkes planer for fremtiden, hvor blandt andet ældreplejen står til en omlægning. Er du kritisk over for Lars Løkkes planer for fremtiden?

»Jeg ved slet ikke, hvad det er, han vil,« siger Bjarne Hastrup og tilføjer, at Ældre Sagen ofte har forsøgt at tage initiativ til forandring i ældreplejen.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi har hele tiden været dem, der tog initiativet. Under den gamle regering etablerede vi et topmøde, hvor vi drøftede problemerne i ældreplejen og kom med løsninger. Jeg har lige været i Holland med ældreministeren for at se på fremtidens ældrepleje. Så han må finde andre at skyde på, for vi føler os ikke ramt,« siger Bjarne Hastrup.

I stedet for bør regeringen se på de problemer, der konkret er i øjeblikket, og forsøge at løse dem, mener Bjarne Hastrup, som påpeger, at de velhavende ikke benytter sig af ældreplejen.

»Dem, der modtager hjemmehjælp, er dem i de laveste indkomstgrupper. Og så er der massive rekrutteringsproblemer. Og det er et større problem end økonomien.«

Ifølge KL vil der i 2025 være 75.000 flere ældre over 80 år, end der var i 2019. Og det tal forventes at stige kraftigt hen mod 2030, hvor man forventer 161.000 flere ældre over 80 år.