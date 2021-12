»Det har været snak, snak og snak fra regeringens side. Der sker ingenting.«

Hvis de ældre havde set frem til en tidlig julegave med den finanslov, som regeringen sammen med støttepartierne, Kristendemokraterne og Alternativet her til formiddag har præsenteret, så bliver de slemt skuffede.



Faktisk er finansloven for ældreområdet, der får tilført 125 millioner kroner ekstra om året, så tynd en omgang, at den nærmest er en fornærmelse mod de ældre, lyder det fra Ældre Sagen.

»Det er en dårlig finanslov. 125 millioner kroner om året er i virkelighedens verden reelt ingenting. Det er dybt skuffende og beskæmmende, at partierne kommer med sådan en aftale, der ikke prioriterer de ældre,« siger Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældre Sagen.



Ældre Sagen havde forud for årets forhandlinger budt ind med et beløb på i alt tre milliarder kroner om året til ældreområdet, fordi organisationen mener, at der på grund af en stadig ældre befolkning og flere plejekrævende ældre er behov for et generelt løft.



Samtidig er Bjarne Hastrup træt af, at den offentlige debat om ældreområdet ikke bliver fulgt op af en tilsvarende økonomisk prioritering fra regeringen og dens støttepartier.

Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, inden debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag 6. februar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, inden debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag 6. februar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nu har vi i over to år drøftet uværdig ældrepleje. Vi har set historien om Else og Niels, vi har haft Ældre-topmøder, og jeg ved ikke hvad. Der er blevet talt og talt, men vi har ikke brug for flere ord. Vi har brug for konkret handling fra regeringen,« siger Bjarne Hastrup.



De 125 millioner kroner skal fordeles ud på landets 98 kommuner, og derfor er pengene ikke noget, der rækker langt i virkelighedens verden, lyder det fra Ældre Sagens direktør.

»Det her er grotesk. Det er skuffende, og vi er vrede. Det har vi al mulig grund til, for vi har haft så mange snakke med regeringen om at finde løsninger. Og vi har hørt de her flotte ord fra dem mange gange. Men nu er det tredje finanslov i træk, hvor regeringen ikke prioriterer ældreområdet,« siger Bjarne Hastrup, der er godt og grundigt træt af snak uden handling fra regeringen.

»Det har været snak, snak og snak fra regeringens side. Men der sker ingenting. Regeringen prioriterer børn og unge. Men de prioriterer ikke de ældre,« siger Bjarne Hastrup.

Der er dog ikke noget at komme efter, og regeringen prioriterer i allerhøjeste grad også de ældre, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S), da B.T. taler med ham efter pressemødet i Finansministeriet.

Nicolai Wammen (S) under præsentationen af Finansloven for 2022 i Finansministeriet i København, mandag 6. december 2021. Foruden finansministeren deltager repræsentanter fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicolai Wammen (S) under præsentationen af Finansloven for 2022 i Finansministeriet i København, mandag 6. december 2021. Foruden finansministeren deltager repræsentanter fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har i de tre aftaler, vi har lavet med regioner og kommuner, givet et større løft til ældreområdet, end der har været tale om i de ti forudgående aftaler. Det har vi, fordi der kommer flere ældre.«

Det har I faktisk ikke, for når man lægger de sidste økonomiaftaler sammen …

»Jamen, det er fint, at du har den holdning. Jeg ved, at du har diskuteret det med Astrid Krag (social- og ældreminister, red.), og du har en anden holdning til det her, end jeg har, og det er fint,« siger Nicolai Wammen med henvisning til, at B.T tidligere har kunnet fortælle, at den socialdemokratiske regering ifølge flere eksperter har afsat færre penge til ældreområdet end de blå partier.

Det er jo ikke min holdning, det er eksperters udlægning af tallene, men okay. Lad mig spørge dig mere overordnet så – hvad er det her for en finanslov for de ældre?

»Jeg mener, at vi har sørget for, at når der kommer flere ældre, så følger pengene med. Og vi har nu afsat 125 millioner kroner til en mere værdig ældrepleje.«