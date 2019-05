Ældre Sagen mener, at den nye pensionsaftale gør det lettere for nedslidte at forlade arbejdsmarkedet.

Ældre Sagen kalder det rigtig godt nyt, at regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er enige om tidligere pension for borgere, der maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen efter lang tid på arbejdsmarkedet.

'Med aftalen bliver det lettere for nedslidte at forlade arbejdsmarkedet. Det er meget vigtigt, at visitationen baseres på en økonomisk uafhængig og lægefaglig vurdering, hvilket har været et vigtigt punkt for os for at undgå kassetænkning,' skriver Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, i en pressemeddelelse.

Derudover skriver Ældre Sagen, at det er essentielt for organisationen, at der med seniorpensionen er sket en markant forbedring for dem, der er nedslidte nu, og som har brug for at trække sig tilbage nu og her uanset beskæftigelse.

'Det er også vigtigt, at retten til seniorpension gøres helt uafhængig af ens tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet,' siger Bjarne Hastrup.

/ritzau/