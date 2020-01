Otte ud af ti af de pensionister, som i dag får rabat på offentlig transport med et pensionistkort, står til at blive ramt af solide prisstigninger til sommer.

Det får nu Ældre Sagen til at slå alarm - og gå direkte til transportministeren.

Tirsdag fortalte Kirsten og Bjarne Jensen fra Solrød til B.T., at de står til en prisstigning på 450 procent – eller 1.800 kroner om måneden - for at rejse med offentlig transport.

Årsagen er en ny reform af taksterne for pensionister for offentlig transport på Sjælland. Hensigten med reformen er at harmonisere rabatterne til pensionister, så alle får en bid af kagen.

Men en intern undersøgelse, som Incentive har foretaget for Din Offentlige Transport (DOT), viser at hele 59.000 ud af 72.000 pensionister, som har pensionistkort, står til en prisstigning.

Det får nu Ældre Sagen til at gå til ministeren med krav om en bedre løsning.

'Det er urimeligt, at prisen for takstharmonisering skal betales af denne gruppe, som oftest er helt afhængige af den kollektive transport for at komme rundt til deres daglige gøremål,' skriver Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup i brevet, som B.T. er i besiddelse af.

Omkring fire ud af ti af de nuværende pensionistkortholdere kan se frem til prissstigninger på over 50 procent og over 9.000 må leve med stigninger på over 200 procent - heriblandt Kirsten og Bjarne Jensen fra Solrød.

FAKTA: Her er reformen I 2015 kritiserede Rigsrevisionen den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive transport. Din Offentlige Transport (DOT) – DSB, Metroselskabet og Movia har derfor haft til opgave at harmonisere priserne til bus, tog og metro. For tre år siden blev priser og rabatter for rejser med rejsekort og periodekort harmoniseret på Sjælland. I juni 2020 er turen så kommet til, at priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister på Sjælland skal revideres. Reformen af pensionisttakster betyder, at det gamle 3 måneders pensionskort bliver sløjfet. I stedet vil pensionister kunne få 40 procent pensionistrabat på alle enkeltrejser på rejsekort, også på tværs af takstområderne. Tilsvarende vil pensionister få 25 procent rabat på pendlerkort. Ifølge DOT vil den nye ordning gøre det mindst to procent billigere for 143.000 ældre at køre med offentlig transport, mens det bliver mindst to procent dyrere for 60.000 ældre. Kilde: Movia og DOT

'Dette er uacceptabelt. Der er behov for at finde en bedre løsning,' skriver Bjarne Hastrup i brevet, der er stilet til transportminister Benny Engelbrecht.

I brevet til ministeren understreger Bjarne Hastrup, at Ældre Sagen i disse dage får 'et overvældende antal henvendelser fra bekymrede, utrygge og vrede borgere.'

Det samme gør B.T. og to transportordførere, vi har talt med.

»Jeg er meget glad for, at Ældre Sagen er enig med Dansk Folkeparti i, at det her skal rulles tilbage,« siger Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby, som også er medlem af Transportudvalget på Christiansborg.

Synes du, det er en god idé at harmonisere pensionisternes rabatter til offentlig transport, så der bliver rabat på alle rejser, mens dem der i dag har pensionistkort og rejser meget vil opleve prisstigninger?

»Det er nogle voldsomme prisstigninger mange pensionister bliver udsat for, og for at gøre ondt værre rammer det socialt skævt. Det er de pensionister, som i dag bruger den offentlige transport meget, som især bliver ramt, og det er typisk ældre, som ikke har råd til egen bil eller af andre årsager er afhængig af den offentlige transport,« tilføjer han.

I stedet for pensionistkortene, som man i dag betaler et fast beløb for i kvartalet, indfører DOT, som er et samarbejde bestående af trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia, 40 procent rabat på rejser med rejsekortet og 25 procent rabat på pendlerkort for alle pensionister.

Det betyder groft sagt, at mens 59.000 med pensionistkort står til at skulle betale mere, er der omkring 143.000 pensionister - der indtil nu ikke har haft pensionistkort og derfor ikke fået rabat - som står til at skulle betale mindre.

»Harmoniseringen af rabatterne giver god mening, men vi bliver nødt til at kigge på, om det rammer skævt,« siger SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

Det er DOT, som fastlægger taksterne, så transportminister Benny Engelbrecht har bedt DOT, om at redegøre for beslutningen og uddybe, om de har overvejet alternative løsninger.

Anne Valentina Berthelsen afventer DOT's svar, men er umiddelbart åben overfor en 'blødere indfasning' af takstændringerne eller andre tiltag, så de nuværende brugere af pensionistkortene ikke bliver ramt hårdt på pengepungen.

Ældre Sagen vil imidlertid skride til handling. Omgående.

Interesseorganisationen anbefaler blandt andet, at ændringerne af pensionisttaksterne på Sjælland udskydes fra juni 2020 til den 1. januar 2021.

'Det vil skabe ro hos de berørte pensionister, og der bliver tid til at finde en bedre løsning,' skriver Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup i brevet til Benny Engelbrecht.

»Det virker som nogle meget voldsomme prisstigninger, som nogle pensionister vil blive udsat for. Det kan jeg godt forstå, at man bliver ærgerlig over. Omvendt er fordelene ved de nuværende rabatter geografisk skævt fordelt. Det kan jeg godt forstå DOT vil til livs, så pensionister i alle dele af Sjælland får rabat,« sagde Benny Engelbrecht tirsdag til Ritzau efter at debatten om pensionistrabatterne blussede op.

Eskil Thuesen, talsmand for DOT, forklarede mandag til B.T., at man er klar over konsekvenserne, men at man føler, at modellen er den bedste løsning.

»Jeg kan godt forstå, at det er en stor omvæltning, men vi har skullet lave et ensartet system, der kan tilgodese flere,« siger Eskil Thuesen.