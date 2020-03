Alle over 65 år bliver fremover tilbudt gratis vaccination mod lungebetændelse for at lette sundhedsvæsenet.

Folketingets partier og regeringen har tirsdag aften vedtaget en ny vaccinationspakke, der blandt andet tilbyder gratis vaccination mod lungebetændelse til risikogrupper og alle over 65 år.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Vaccinationspakken skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme.

Dermed skal den medvirke til at forhindre, at sundhedsvæsenet overbelastes under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Regeringen er sammen med et enigt Folketing derfor nået til enighed om en bred indsats for vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale.

Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom såsom pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i nogle tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse.

Derudover indeholder pakken gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt til flere personer i risikogrupper.

Desuden fortsætter muligheden for gratis kighostevaccination til gravide.

Målet med vaccinationspakken er at nå 75 procents tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination.

Det svarer til en forøgelse på omkring 50 procent i forhold til den nuværende deltagelse i vaccination mod influenza.

De første vacciner vil blive leveret i april og skal tildeles de mest sårbare grupper.

Det vil sige, at det først er beboere på plejehjem og ældre over 65 år med fysiske lidelser som eksempelvis kronisk lungesygdom, der bliver vaccineret.

Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker.

Vaccinationerne vil blandt andet kunne fås hos egen læge.

Derudover opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet kommunerne til i højere grad at tilbyde beboere på plejehjem at blive vaccineret, hvor de bor.

