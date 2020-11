Når de første coronavacciner bliver godkendt, vil de første vacciner blive tilbudt ældre, kronisk syge og ansatte i sundheds- og plejesektoren, som har patientkontakt.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Han fortæller, at alle personer i Danmark, Grønland og på Færøerne på sigt vil få tilbudt en gratis vaccine. Det vil være frivilligt, om man vil tage vaccinen.

- Vi får ikke vacciner til alle på samme tid. Der vil komme forsyninger løbende.

- Når vi har vaccinerne godkendt til brug i Danmark, så har vi en gamechanger. Vi får et nyt våben. Det vil give os mulighed for at komme hurtigere tilbage til et normalt samfund, siger han.

Indtil videre er der ikke godkendt nogen vacciner på verdensplan – bortset fra en russisk, som der fra flere sider er sat spørgsmålstegn ved.

De tre medicinalselskaber Pfizer, Moderna og AstraZeneca er længst fremme i udviklingen af vacciner. I store forsøgsstudier har selskaberne påvist høj effekt.

Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), der skal godkende vaccinen i EU, er ved at se på data fra forsøgsstudier fra de tre selskaber med henblik på at evaluere, om de kan blive godkendt.

Chefen for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, sagde i sidste uge, at godkendelser af vaccinerne fra Pfizer og Moderna kan komme i slutningen af december, hvis alt går glat.

/ritzau/