Blæste Inger Støjberg på loven, da hun som udlændingeminister adskilte asylpar, hvor pigerne var mindreårige? Og skal Støjberg stilles for en rigsret?

De spørgsmål har fået urolighederne til at eksplodere internt i Venstre og fået formand Jakob Ellemann-Jensen til at fyre Inger Støjberg som næstformand.

Nu fremlægger Venstre vurderingerne fra to eksterne advokater, som partiet har fået til at granske instrukskommissionens benhårde kritik af Støjberg.

Og hvis det står til de to juridiske eksperter – Poul Heidmann og Peer Schaumburg-Müller – så er det langt fra sikkert, at Støjberg bliver dømt, hvis hun stilles for en rigsret.

(ARKIV) Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.

»Udfaldet af en rigsretssag er hermed ikke åbenbart, og det vurderes mindst lige så sandsynligt, at Inger Støjberg frikendes for forholdet om at have et personligt ansvar for den evt. ulovlige instruks, som at Inger Støjberg dømmes og ifalder straf,« skriver adjungeret professor Peer Schaumburg-Müller i et notat.

14. december kom instrukskommissionen med en delberetning, som skød stort set alle Støjbergs forklaringer ned. Til gengæld vurderede kommissionen, at Støjberg som udlændingeminister på ulovlig vis tvangsadskilte 23 asylpar, selv om hun var blevet advaret af embedsmænd.

Men ifølge Poul Heidmann er det langt fra givet, at en rigsret vil nedsable Støjbergs forklaringer på samme måde.

»Sammenfattende er det således min vurdering, at disse bevistemaer vil blive behandlet under en rigsretssag, og rigsretten vil foretage en selvstændig ny bevisbedømmelse, hvis udfald efter min opfattelse er forbundet med usikkerhed,« siger han i et notat.

(ARKIV) Jakob Ellemann-Jensen (V), da finansministeren sammen med skatteministeren og aftalepartierne Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti afholder pressemøde om aftale om grøn skattereform i Finansministeriet i København, tirsdag den 8. december 2020.

Men hvis Støjberg ender i en rigsret, så vurderer Peer Schaumburg-Müller ikke, at hun er i fare for en fængselsstraf efter ministeransvarslovens §5. Han ser derimod en »strafudmåling i form af højst en bødestraf«.

Lige nu er uvildige advokater ved at vurdere grundlaget for en rigsretssag mod Støjberg. De fremlægger deres vurdering senere i januar, hvorefter Folketingets partier vil tage stilling til, om Støjberg skal på anklagebænken.

Hvis advokaterne mener, at der er grundlag for en rigsret, er Venstre klar til lægge stemmer til. Det meddelte Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Jyllands-Posten mellem jul og nytår.

Det fik Støjberg til at blæse til hanekamp i Venstres top.

'Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig,' skrev hun på Facebook om Ellemanns interview i Jyllands-Posten.

(ARKIV) Inger Støjberg (V) efter åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020.

Det endte dog med, at hun måtte trække sig som næstformand på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde to dage senere.

Efter Venstre fredag aften har fremlagt de to advokatnotatet, skriver Ellemann på Facebook:

'Undervejs i forløbet har Inger valgt at trække sig som næstformand på min opfordring. Det blev bakket op af et stort flertal i Venstres forretningsudvalg. Den beslutning handler hverken om denne sag eller om de juridiske vurderinger, der nu lægges frem. For allerede på det tidspunkt havde vi en klar indikation af, hvor de juridiske eksperter ville lande med deres vurderinger,' skriver han og fastslår:

'Årsagen til, at Inger måtte trække sig, skal findes i de samarbejdsproblemer, Inger og jeg har haft over de seneste mange måneder.'