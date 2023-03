Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De Konservatives Rasmus Jarlov er oprevet over, at flere embedsmænd – heriblandt departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen – får annulleret de advarsler, som de fik efter minksagen.

Statsministeriet kunne fredag meddele, at ministeriet tilbagekalder den disciplinære advarsel, som departementschef Barbara Bertelsen blev tildelt den 24. august 2022 i forbindelse med minksagen.

Også Justitsministeriets departementschef Johan Legarth og afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen fik tilbagetrukket deres advarsler.

»På baggrund af forhørsledelsens beretning har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten vurderet, at grundlaget for Minkkommissionens kritik af Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne Jensen er bortfaldet, og at Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne Jensen således ikke har medvirket til tilsidesættelse af legalitetsprincippet eller sandhedspligten i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf,« skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Kim Henriksen er minkavler - eller var minkavler. Fredag d. 13 november 2020 aflivede han sit sidste dyr. Gården ved Støvring i Nordjylland har han overtaget fra sin far, der startede det hele i 1987. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kim Henriksen er minkavler - eller var minkavler. Fredag d. 13 november 2020 aflivede han sit sidste dyr. Gården ved Støvring i Nordjylland har han overtaget fra sin far, der startede det hele i 1987. Foto: Asger Ladefoged

Det er ikke alle, der er lige begejstret for den udmelding.

»Det er krænkende for retsfølelsen, at der kan blive begået ulovligheder overfor tusindvis af borgere for mange milliarder kroner, uden at det får nogen som helst konsekvenser for de mennesker, der lod det ske,« udtaler Rasmus Jarlov (K) til B.T. og tilføjer:

»Det er ubestrideligt, at der er begået ulovligheder. Men ingen bliver holdt til ansvar og alle går fri.«

Minkkommissionen vurderede nemlig, at Mette Frederiksens ordre om at aflive de danske mink var både »groft vildledende og klart ulovlig«.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er, ligesom Rasmus Jarlov, ikke tilfreds med, at Barbara Bertelsen, Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne slipper for kritik.

»Uden at gå ind i de juridiske spidsfindigheder i den her sag, så må jeg bare sige, at farcen er ved at være komplet nu. Minksagen har kostet skatteyderne milliarder af kroner, og med tilbagetrækningen af den disciplinære advarsel til departementschefen i Statsministeriet når absurditeterne nye højder,« siger han og tilføjer:

»Der er jo ikke én almindelig dansker, der fatter, hvad pokker der foregår, og hvad der er rigtigt eller forkert. Det går jo ikke – det er om noget med til at skabe mere mistillid til politikere. Og tilbage står altså indtrykket af en magtfuldkommen regering, der gør, som det passer den. Det understreger mere end nogensinde behovet for mere åbenhed i den offentlige forvaltning«.