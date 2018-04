Forbrugerne skal stadig have en tilskyndelse til at spare på strømmen, lyder det fra klimaorganisationer.

København. Det lyder som noget af et columbusæg, skatteminister Karsten Lauritzen (V) har præsenteret tirsdag:

Sæt elafgiften ned. Så vil forbrugere og virksomheder skifte andre brændsler ud med el, der i højere grad er produceret af vedvarende energi.

Men helt så enkelt er det ikke, hvis man spørger klimatænketanken Concito.

Der er ingen tvivl om, at der skal elektrificeres mere i Danmark. Det afgørende er, at el bliver billigere end alternativer som olie, kul og biomasse, lyder det fra Concitos direktør, Christian Ibsen.

- Fjernvarmeselskaberne skal vælge varmepumper, og bilisterne skal vælge elbilerne, forklarer Ibsen.

Derfor støtter Concito, at afgiften på el til varme sænkes. Men hvis det, skatteministeren har i tankerne, er en nedsættelse af den generelle elafgift, er Concito-direktøren mere forbeholden.

- Fra et klimahensyn er det vigtigt, at vi i fremtiden bruger meget mere el i stedet for andre brændsler, siger Ibsen.

- Men hvis man bare sætter den generelle elafgift ned, vil det føre til øget forbrug, da vi alle vil have mindre incitament til at spare på energien, siger Ibsen.

I forhold til at få folk til at vælge elbiler, har elafgiften ingen reel betydning, vurderer han. Her spiller eksempelvis registreringsafgiften en langt større rolle.

Miljøorganisationen Noah advarer mod at sætte elafgiften ned. Der er brug for højere energiafgifter, ikke lavere, mener Noah.

- Jo højere prisen er, jo bedre kan det betale sig at spare på energien, siger Jacob Sørensen, der er Noahs talsperson om klima og energi.

Han påpeger, at en stor del af det danske elforbrug fortsat kommer fra biomasse og fossile brændsler såsom kul. Derfor er el ikke så grønt, som der nogle gange gives indtryk af i debatten.

- Så på den måde er det måske lidt tidligt at sætte afgiften ned, siger Jacob Sørensen.

- På papiret bliver det bedre og bedre. Men andelen af vedvarende energi er ikke så forfærdeligt høj. Og en stor del skyldes afbrænding af biomasse, som udleder store mængder CO2 og ødelægger skovene.

63 procent af det danske elforbrug kommer i dag fra vedvarende energi. Det ventes at stige til 86 procent i 2021, oplyser brancheorganisationen Dansk Energi baseret på tal fra Energistyrelsen.

Noah så hellere, at regeringen hævede afgifterne på de mest klimaskadelige brændsler såsom kul, olie og benzin.

- Hvis man gerne vil sætte skatter og afgifter ned, kan man gøre det på et andet område. Det er ikke på energiområdet, der er brug for det, siger Jacob Sørensen.

/ritzau/