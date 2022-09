Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Energikrisen kan blive så alvorlig, at Danmark risikerer ikke at have nok el og gas.

Sådan lyder advarslen fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

»Jeg kan allerede nu bebude, at vi kommer til at se på yderligere tiltag i Danmark. Det er nødvendigt,« siger han til TV 2.

Hidtil er regeringen hovedsagelig kommet med råd og vejledning til danskerne i jagten på energibesparelser.

Men det mener fagfolk slet ikke er nok.

»Der er grundlæggende behov for, at vi får banket energiforbruget markant ned og får en klar forsyningsplan for vintersæsonen. Det var der inden gasstoppet, og det er der i endnu højere grad efter,« siger Bendt Bendtsen, som er formand for interesseorganisationen Synergi, der arbejder for at mindske Danmarks energispild, i en pressemeddelelse.

Bendt Bendtsen, der er tidligere konservative minister, henviser til gasstoppet fra Rusland, hvor det statsejede energiselskab Gazprom fredag besluttede at lukke for gasleverancen til Europa via Nord Stream 1 på ubestemt tid.

Dan Jørgensen har over for Ritzau tilkendegivet, at situationen er meget alvorlig og kan resultere i 'deciderede forsyningssikkerhedsproblemer.'

Derfor mener både Bendt Bendtsen og professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, at vi bør lade os inspirere af Tyskland.

»Situationen er for alvorlig til udelukkende at basere indsatsen på råd, vejledning og appeller. Vi bør i første omgang lade os inspirere af de EU-lande, herunder Tyskland, der er langt foran os, hvad angår arbejdet for at spare på energien,« siger Bendt Bendtsen.

I Tyskland har myndighederne eksempelvis besluttet at lukke for det varme vand og sætte en maksimal temperatur på 19 grader i offentlige bygninger. Historiske monumenter bliver ikke længere oplyst, tyskerne må ikke opvarme deres swimmingpools om vinteren, reglerne for minimumstemperaturer i udlejningsejendomme er suspenderet og meget andet.

Over for TV 2 afviser Dan Jørgensen da heller ikke, at lignende tiltag kan komme på tale herhjemme, ligesom han understreger, at vi skal gøre mere for at spare på energien her i Danmark end hidtil.

B.T. har i samarbejde med Henrik Bisp, fagekspert i Videncenteret Bolius, og forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen lavet 11 sparetip, der kan sende din regning markant ned.

Dem finder du lige HER.