»Jeg ville gerne sige noget mere meningsfyldt, men jeg er bare ikke blevet en pind klogere.«

Replikken blev gentaget igen og igen, da flere politikere stillede sig op foran mikrofonerne fredag eftermiddag efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn om de 19 danske børn i syriske flygtningelejre.

»Jeg har simpelthen ikke kunnet på svar på noget under mødet, og det finder jeg stærkt utilfredsstillende,« lød det fra Martin Lidegaard (R), der selv har været udenrigsminister.

Mødet, der er underlagt streng fortrolighed, trak langt over planlagt tid og endte med at vare i næsten to timer.

Martin Lidegaard (RV) ankommer til mødet, da det Udenrigspolitiske Nævn holder ekstraordinært møde i Fællessalen på Christiansborg i København fredag den 19. marts 2021. På mødet er forsvarsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren bedt om at svare på, hvad de kan oplyse om de efterretninger fra FE, der er viderebragt i pressen, om Islamisk Stats planlægning og udsmugling af børn fra de syriske lejre, og herunder oplyse om validiteten af disse efterretninger.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Martin Lidegaard (RV) ankommer til mødet, da det Udenrigspolitiske Nævn holder ekstraordinært møde i Fællessalen på Christiansborg i København fredag den 19. marts 2021. På mødet er forsvarsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren bedt om at svare på, hvad de kan oplyse om de efterretninger fra FE, der er viderebragt i pressen, om Islamisk Stats planlægning og udsmugling af børn fra de syriske lejre, og herunder oplyse om validiteten af disse efterretninger.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Anledningen var en artikel i Ekstra Bladet om, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) angiveligt advarede regeringen om, at børnene i al-Hol- og al-Roj-lejrene risikerede at blive smuglet ud af lejrene og trænet som terrorister.

Oplysninger, som resten af Folketinget ikke fik overbragt.

Mette Frederiksen og S-regeringen har gang på gang fastholdt, at de danske børn i lejrene ikke skal til Danmark, fordi deres forældre har støttet Islamisk Stats krig mod de vestlige værdier.

Men om regeringen siden september har kendt til advarslen fra FE om mulig bortføring af danske børn, blev hverken pressen eller de øvrige partier klogere på.

Jeppe Kofod (S) til dagens doorstep. Doorstep med EU kommissær for indre marked Thierry Breton og udenrigsminister Jeppe Kofod i København, torsdag den 18. marts 2021. Thierry Breton står i spidsen for Europa-Kommissionens særlige vaccine taskforce.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Jeppe Kofod (S) til dagens doorstep. Doorstep med EU kommissær for indre marked Thierry Breton og udenrigsminister Jeppe Kofod i København, torsdag den 18. marts 2021. Thierry Breton står i spidsen for Europa-Kommissionens særlige vaccine taskforce.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Det ville de tre ministre ganske enkelt ikke svare på.

»Jeg har sagt meget klart, at vi politisk ikke har besluttet at forholde nævnet nogen oplysninger,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod, der ikke vil svare på noget konkret om den påståede advarsel fra FE.

Men Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder regeringens hemmelighedskræmmeri for 'absurd'.

»Vi er vist alle overraskede over, hvad der skete til mødet. Vi ved ikke mere nu, end vi gjorde, da vi gik ind,« sagde han til de ventede journalister, mens absurditeten blev understreget af Lars Løkke Rasmussens opgivende grin i baggrund.

Lars Løkke Rasmussen (V) ankommer til mødet, da det Udenrigspolitiske Nævn holder ekstraordinært møde i Fællessalen på Christiansborg i København fredag den 19. marts 2021. På mødet er forsvarsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren bedt om at svare på, hvad de kan oplyse om de efterretninger fra FE, der er viderebragt i pressen, om Islamisk Stats planlægning og udsmugling af børn fra de syriske lejre, og herunder oplyse om validiteten af disse efterretninger.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Lars Løkke Rasmussen (V) ankommer til mødet, da det Udenrigspolitiske Nævn holder ekstraordinært møde i Fællessalen på Christiansborg i København fredag den 19. marts 2021. På mødet er forsvarsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren bedt om at svare på, hvad de kan oplyse om de efterretninger fra FE, der er viderebragt i pressen, om Islamisk Stats planlægning og udsmugling af børn fra de syriske lejre, og herunder oplyse om validiteten af disse efterretninger.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Den tidligere statsminister var også paf efter det møde, han netop havde deltaget i.

»Vi kan ikke få at vide, om oplysningerne i Ekstra Bladet er rigtige. Det er absurd teater, at der er nogle oplysninger i offentligheden, som vi ikke kan få at vide er rigtige eller ej,« sagde han.

Regeringen har været under massiv beskydning fra støttepartierne, som mener, at de danske børn i de syriske lejre skal hentes til Danmark nu.

Hos Radikale Venstre vil Martin Lidegaard ikke afvise, at sagen kan ende med en ministerfyring.