Danmark bør sende kampvogne af Leopard 2-typen til Ukraine.

Det er De Konservative slet ikke i tvivl om, forklarer partiets forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, til DR.

»Danmark bør helt klart bidrage med Leopard-kampvogne. Det er afgørende, at ukrainerne får den kapacitet for at slå russerne tilbage,« siger han.

Et budskab, som flere partier i blå blok bakker op om. For nu presser De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på for at få afklaret, om Danmark skal bidrage med de eftertragtede kampvogne.

I Danmark råder man over 44 Leopard-kampvogne, hvoraf 14 af dem befinder sig i Estland. Selve kampvognen regnes for at være Danmarks nyeste og mest moderne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er forventningen, at Tyskland i løbet af onsdagen vil komme med en officiel udmelding om, at man vil sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Den udmelding vil få afgørende betydning, da det er Tyskland, der producerer kampvognene, og derfor er dem, som skal give grønt lys til, at andre lande må gøre det samme.

Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach, udtaler, at Danmark skal betragte Tysklands udmelding som en »oplagt mulighed« for at få en oversigt fra Forsvaret over, hvad Danmark kan undvære.

Hos Dansk Folkeparti er man også klar til at donere kampvogne, hvis Danmark kan undvære dem.

Selvom flere partier i blå blok åbner op for muligheden for at donere kampvogne, er forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mere tøvende.

Ministeren fortæller til DR, at Danmark ikke har »aktuelle planer« om at sende nogle af de danske Leopard 2-kampvogne afsted til Ukraine.