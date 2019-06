I ugerne op til folketingsvalget er indvandrere og muslimske vælgere blevet mobiliseret til at stemme på bestemte partier.

Det har skabt bekymring hos nogen, men det forstår 25-årige Abbas Shawi, som selv har stået i spidsen for den indsats i København, ikke.

»Jeg har brugt mit netværk og mine kontakter til at mobilisere vælgere til at stemme på de partier, som varetager vores interesser bedst. Partier, som taler om indvandrere i en god tone.«

Sammen med en håndfuld andre har han været i kontakt med op mod 5.000 vælgere, som han har rådgivet om, hvor de skal sætte deres kryds.

Flere andre steder i landet har lignende mobiliseringer af indvandrere og muslimer ført til massiv fremgang for Radikale Venstre og Enhedslisten i udsatte boligområder.

Det har det betydet for valget I Gellerup gik De Radikale fra en stemmeandel på 5,1 pct. i 2015 til 34,2 pct. i 2019. Samme tendens så man i Vollsmose, Tingbjerg og på Nørrebro, hvor også Enhedslisten står stærkt. KILDE: Jyllands Posten

Det er der ifølge Abbas Shawi en god forklaring på.

»Der er nogen partier, som er bedre end andre til at arbejde for, at der ikke bliver talt ned til os eller vores kultur og religion. Vi undervurderer ikke, at der er problemer med integrationen og med nogle bestemte grupper, men vi fortjener ikke den psykiske terror, som vi har været udsat for de sidste fire år,« forklarer han.

»Det er derfor, at jeg fortalt de her grupper, hvor de kan sætte deres kryds, hvis deres interesser skal varetages bedst.«

En del af arbejdet under valgkampen har bestået i at tale med forretninger, foreninger og moskeer, som har en stor berøringsflade med netop de vælgere, som Abbas Shawi vil nå ud til. Her er det blevet gjort klart, at man skal huske at stemme, fordi det har en betydning.

»Det er foregået meget organiseret, og vi har også talt med politiske kandidater og derfra vurderet, hvem vi skulle stemme på som gruppe. Jeg kan ikke sige hvem, men de har været fra Radikale Venstre og Alternativet,« fortæller han.

På møderne er det ikke blevet lovet noget, men partierne har fortalt, hvad de går ind for.

Abbas Shawi har også haft nogle af kandidaterne med ude i moskeer for at tale med forsamlingerne under fredagsbønnen.

Mobilseringen af indvandrere og muslimer har dog også skabt en bekymring for polarisering og stor debat om, hvorvidt det er godt eller dårligt for demokratiet. Spørger man Abbas Shawi, så er det netop af demokratiske grunde, at han gjort det store arbejde.

Det siger kritikkerne Søren Hviid Pedersen, debattør og højskolelærer med en ph.d i politisk teori »Det bekymrer mig, for det vidner om, at der ikke er en adskillelse af de forskellige magter, men en sammenknytning, der ikke sker på politiske præmisser, men islams præmisser. Det kan gå ud over den helt grundlæggende ensartethed, vi har i det danske samfund,« siger han til Jyllands-Posten. Debattør og sognepræst Sørine Gotfredsen »Når man begynder på den her mobilisering og ligefrem står med de autoriteter i spidsen og anbefaler et bestemt parti, så er paralleltilstanden gået fra at være indadvendt og lukket i fuldstændig døvhed over for samfundet til at ville gå ind og præge samfundet. Paralleltilstanden træder et skridt længere ind i kampen om, hvad Danmark er,« siger hun til Jyllands-Posten.

»Vi ved, at der sidder mange mennesker, som har muligheden for at stemme, men som ikke rigtig kan finde rundt i den politiske debat. De ved ikke, hvad partierne går ind for, og det prøver vi at forklare dem.«

Fortæller I dem også om eksempelvis Venstre og de Konservative?

»Der må jeg være ærlig og sige nej. Vi mener ikke, at det er partier, som varetager vores interesser særlig godt. Men der er intet mærkeligt i, at vi prøver at mobilsere de her vælgere mod bestemte partier, da alle grupper i samfundet støtter dem, som varetager deres interesser bedst.«

Havde det ikke været mere demokratisk, hvis I hjalp dem med at sætte sig ind i alle partier i stedet for at fortælle dem, hvem de bør stemme på?

»Det har vi også gjort. Vi prøver at vejlede dem. Vi går ikke rundt og siger, hvem folk SKAL stemme på. De ved godt, at der findes andre partier end de Radikale og Alternativet, og vi håber, at de vil informere sig selv og ikke bare lytte blindt til os.«

For 25-årige Abbas Shawi, der er selvstændig og har læst politik og administration, har motivationen været at vise, at de her vælgere også har en stemme, som har betydning for den politik, der bliver ført i Danmark.

»Mange indvandrere og muslimer gider ikke stemme, fordi de ikke mener, at det vil ændre noget. Jeg vil gerne vise, at vi som gruppe også har en stemme i samfundet, der kan give mandater og have indflydelse.«

Han håber også, at mange af dem, som nu har stemt, vil tage erfaringerne med sig og selv opsøge informationer ved næste valg.

Modtagelsen blandt de vælgere, som han har mødt, har været blandet, men overvejende positiv, forklarer han.

»Nogen lytter med åbent sind og andre mener, at vi er vantro, og at det, vi reklamerer med, er egeninteresser. Det bedste ville være, hvis alle indvandrere og muslimer satte sig ind i politik og alle partierne selv - mange har dog brugt de her kandidattest på nyhedsmedierne.«

Abbas Shawi håber også, at han med flere ressorucer ved næste valg kan komme endnu bredere ud og informere vælgerne om forskelle og ligheder blandt alle de politiske partier.