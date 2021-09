Tirsdag foreslog regeringen at sænke dimittendsatsen for nyuddannede fra 13.815 til 9.500 kroner om måneden.

Det har til formål at få 10.000 flere i arbejde, men det huer ikke mange. Heller ikke i Aalborg.

Her stiller Emilie Almstrup, der er studenterpolitisk ordfører for Studentersamfundet på Aalborg Universitet, som mange andre spørgsmålstegn ved effekten af de eventuelle ændringer.

Hun mener ikke, at det øgede pres, der pålægges dimittenderne, når de får færre penge mellem hænderne, vil gøre de studerende på Aalborg Universitet godt.

»Jeg er ærgerlig. Jeg synes, det er en sørgelig nyhed. Jeg kan slet ikke se, hvorfor det skulle være positivt for de studerende, overhovedet. Heller ikke dimittender,« siger hun til TV2 Nord og tilføjer:

»Fordi det ændrer ikke på, om man søger flere jobs, eller om man er mere engageret. Det er de studerende på Aalborg Universitet i forvejen.«

Per Clausen, der er byrådsmedlem i Aalborg, fungerende rådmand og formand for Magisternes A-kasse, siger til TV2 Nord, at det nye udspil er »skræmmende usympatisk«. Han ser i stedet for, at kræfterne bliver brugt på at hjælpe de unge i arbejde.

Emilie Almstrup stemmer i.