Mens Aarhus Kommune arbejder på at være helt klimaneutral i 2030, pendler borgmesteren selv i CO2-tung vandflyver.

Borgmester Jacob Bundsgaard har fløjet 42 gange med vandflyveren mellem Aarhus og København i perioden 2019 til 2021.

I 2019 og 2020 var det 20 gange årligt, at borgmesteren brugte flyet i stedet for grønnere transportformer.

Det viser aktindsigter, som mediet Frihedsbrevet har modtaget.

Ifølge mediet har borgmesteren med sit CO2-tunge pendleri udledt 1.400 kilo CO2 årligt i 2019 og 2020. Og det svarer til cirka otte procent af en gennemsnitsdanskers samlede klimaaftryk, skriver mediet.

Aarhus Kommune har selv en ambition om at være helt CO2-neutral i 2030. For at nå dertil skal borgerne i byen i fællesskab træffe grønnere valg.

I et skriftligt svar til Frihedsbrevet understreger Jacob Bundsgaard, at brugen af vandflyveren skyldes mange møder i København i egenskab af at være KL-formand. Desuden skriver han, at det er cirka hver tredje tur, hvor han bruger vandflyveren.

»Alle bør holde øje med deres eget klimaregnskab, og det er også noget, jeg er opmærksom på. Som KL-formand har jeg mange møder i København. Min hovedforpligtelse er som borgmester i Aarhus, og kabalen skal gå op. Med vandflyveren kan jeg komme til København eller Aarhus på lidt over en time. Derfor er det nogle gange tiden, der dikterer, hvordan jeg kommer frem og tilbage«, skriver han.

Til mediet skriver han, at han erkender, at tallet skal bringes lavere ned, og at man i KL er opmærksomme på at finde nye løsninger og blandt andet har hævet antallet af digitale møder.