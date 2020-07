Magistratet i Aarhus Kommune har torsdag enstemmigt vedtaget, at forbud mod dokumentar skal ophæves.

Aarhus Kommune har torsdag besluttet at stoppe, indsatsen for at kritisk dokumentar fra et plejehjem i kommunen ikke bliver vist. Det skriver Aarhus Kommune i en meddelelse.

Dokumentaren indeholder skjulte optagelser fra blandt andet plejehjemmet Kongsgården, der har været meget omtalt. Aarhus Kommune fik tidligere et midlertidigt forbud på plads mod at vise dokumentaren.

Nu har en enig magistrat besluttet at stoppe sagen og vil sende den beslutning til Ankestyrelsen.

- Jeg er utrolig tilfreds med, at samtlige partier i Aarhus Byråd bakker op om mit ønske om at få vist TV2s dokumentar. Dokumentaren fortjener offentlighedens kendskab, skriver rådmand Jette Skive (DF), der er ansvarlig på området, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/