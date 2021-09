Er du en af de børnefamilier, der har måtte pakke tasken og køre turen ud af byen, når det var tid til en tur i svømmehallen?

Så har du ikke været alene. Aarhus Kommune har nemlig oplevet stor efterspørgsel efter et familiesvømmebad i Aarhus.

Og det kommer der nu. Det er blevet en del af aftalen for budgettet 2022.

Familiebadet skal erstatte det nuværende Gellerupbad og placeres i sammenhæng med det nye Sports- og Kulturcampus og den nye skole i Gellerup.

Det nye familiebad skal ikke kun gavne de børnefamilier, der har efterspurgt et, det skal også bidrage til den positive udvikling, Aarhus Kommune oplever i Gellerup-området.

Der er afsat 15.000.000 kroner fra en anlægsbuffer i 2025 til opførelse af familiebadet. De resterende 35.000.000 kroner badet kommer til at koste vil blive taget fra fælles midler i Teknik og Miljø..

Men familiebadet er ikke den eneste idrætsvenlige facilitet, der kommer til Aarhus.

Partierne skal blandt andet drøfte følgende projekter::

Udvidet halkapacitet i Vejlby Risskov Hallen

Multihal i Åbyhøj

Ny idrætshal i Solbjerg

Kunstgræsbane i Viby Syd

I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat mere end 200.000.000 kroner til idrætsfaciliteter.