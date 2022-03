Aarhus-borgmester Jacobs Bundsgaard (S) blev torsdag valgt som næstformand for Kommunernes Landsforening (KL), da den nye bestyrelse konstituerede sig.

Han er dermed ikke længere formand for KL, som han ellers har været siden 2018.

De næste fire år bliver det i stedet Kalundborg-borgmester Martin Damnn, der sidder på formandsposten. Det fremgår af en pressemeddelelse, efter de politiske partier på gruppemøderne Kommunalpolitisk Topmøde har valgt medlemmerne til valgperioden 2022-2026.

»Corona og krigen i Ukraine trækker lange skyer, som kommer til at påvirke såvel vores samfund generelt som den velfærd, vi kan levere i kommunerne. Jeg ser frem til sammen med KL’s nye bestyrelse at arbejde for at sikre de bedste løsninger for borgerne lokalt uanset, hvad fremtiden byder på,« lyder det blandt andet fra Jacob Bundsgaard, der fortsætter:

»I kommunerne har vi tidligere vist, at vi er klar til at gå forrest, når krisen rammer. Det så vi eksempelvis under coronakrisen, og erfaringer derfra kan vi også fremadrettet trække på, når vi skal finde gode svar i den aktuelle krise i Ukraine og i læsningen af klimaudfordringerne.«

Tidligere på ugen skrev B.T., at Jacob Bundsgaard i tre år har sagt nej til et 150.000 kroners honorar som formand for Aarhus Havn. Men det beløb vil han nu takke ja til, fordi han ikke længere får formandslønnen fra KL.

Som borgmester i Aarhus Kommune tjener Jacob Bundsgaard 1.217.914 kroner om året. Hidtil har han samtidig fået 583.328 kroner som formand for KL.

Rollen som næstformand kommer han i stedet til at få 291.664 kroner for.

Det giver ham altså en samlet indkomst på over 1.500.000 kroner om året. Dertil skal der lægges honoraret på 150.000 kroner.