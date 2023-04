Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lisbeth Lauritsen trækker sig som spidskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg ved kommunalvalget i 2025.

Det skriver hun på Facebook.

'Der er utrolig mange, der kigger på vores parti i Aalborg Byråd i øjeblikket; hvem skal sidde ved roret resten af perioden, og hvem skal stå i spidsen til kommunalvalget i 2025? Det er forståelige spørgsmål, som vi først har svaret på om et par måneder', indleder hun sit Facebook-opslag, og fortæller samtidig, at hun har brugt påskeferien til at tænke over sin politiske fremtid.

'Derfor har jeg brugt påskeferien på at tænke mit ansvar i denne sammenhæng godt og grundigt igennem, og også derfor melder jeg nu ud, at JEG TRÆKKER MIT SPIDSKANDIDATUR OG PEGER PÅ FLEMMING MØLLER MORTENSEN som spidskandidat til valget i 2025', skriver hun og tilføjer:

'Vi bliver nødt til at tage ansvar for vores parti og en opslidende urafstemning og kamp om spidskandidatposten er ikke, hvad vi har brug for nu'.

Aalborgs nuværende borgmester Thomas Kastrup-Larsen har meddelt, at han ikke har i sinde at genopstille til næste kommunalvalg, og endvidere har han besluttet at stoppe i sit virke som borgmester til august i år.

Det skyldes blandt andet, at et enigt økonomiudvalg i Aalborg Byråd rettede en kritik mod Thomas Kastrup-Larsen for at have bevilget 100.000 kroner til ejendomsudviklingsselskabet 2E Group efter et møde med direktøren Jesper Skovsgaard.

Siden januar har borgmesteren været sygemeldt med stress, hvor Aalborgs viceborgmester Helle Frederiksen har siddet på borgmesterposten.