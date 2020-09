Klimaminister Dan Jørgensen kaldte aftale med Aalborg Portland "fantastisk positiv", selv om den er uden straf.

Regeringen indgik i sidste uge en aftale med Aalborg Portland om at mindske udledningen fra cementvirksomheden. Men nu viser det sig, at den nordjyske virksomhed udleder mere CO2 end en gennemsnitlig cementvirksomhed i udlandet.

Det skriver nyhedsmediet Nordtinget, der har fokus på politik i Nordjylland.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldte aftalen "fantastisk positiv", selv om ambitionen blev sat sidste år, og aftalen ikke indeholder sanktioner, hvis virksomheden ikke lever op til målet.

Kritikere har fremhævet, at virksomheden skal reducere sit CO2-udslip med 30 procent i 2030 i forhold til 2020.

Til sammenligning har Folketinget sat en ambition om at mindske drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990.

At den nordjyske fabrik overgår udenlandske konkurrenter i udledning af CO2, fremgår af et svar til Folketinget fra klimaministeren.

Fabrikken udleder 100-200 kilo mere CO2 per produceret ton cement end gennemsnittet fra udlandet.

Aalborg Portland udledte cirka 734 kilo CO2 per ton produceret grå cement i 2018. I verden var udledningen i snit 540 kilo per ton cement ifølge det internationale energiagentur IEA.

Aalborg Portland fremhæver dog selv, at virksomheden fremstiller en renere og stærkere cement end andre ifølge mediet Nordtinget.

Energiagenturet skelner ikke mellem hvid og grå cement, hvor sidstnævnte er mindre CO2 krævende.

For hvid cement alene ligger Aalborg Portland dog også næsten 200 kilo højere end det internationale snit. Det fremgår af industriens egen organisation Global Cement and Concrete Association (GCCA).

Ministeren fremhæver, at Danmarks største enkeltudleder af CO2 anvender et mere energikrævende råstof på grund af undergrundens materialer i Danmark. Så man kan ikke sammenligne de danske og de internationale tal.

Desuden fremhæver han, at udvikling af cement kræver meget energi.

- Aalborg Portland har store ambitioner i forhold til at reducere deres klimaaftryk og har i forbindelse med regeringens klimapartnerskaber bidraget med en række anbefalinger, der skal understøtte drivhusgasreduktioner for den energiintensive industri, skriver Dan Jørgensen.

Han har udtalt, at det handler om at gøre produktionen grøn og beholde den i Danmark. Selv om udenlandske virksomheder altså udleder mindre.

Klimaordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten er skuffet.

- Det betyder, at den myte regeringen turnerer rundt med, at vi er verdensmestre i at lave grøn cement, simpelthen ikke passer.

- At stille konkrete klimakrav til Aalborg Portland er fuldstændigt rimeligt, fordi de ikke er de bedste i verden, siger hun.

/ritzau/