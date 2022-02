Kan man have en venskabsby i Rusland efter landet har invaderet og erklæret krig mod Ukraine?

Ja, det kan man faktisk godt, hvis man spørger Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand i Aalborg Kommune.

Aalborg er nemlig venskabsby med den russiske by Pusjkin, der ligger godt 20 kilometer fra Sankt Petersborg. Og det samarbejde ønsker Jan Nymark Thaysen skal fortsætte.

»Som udgangspunkt mener jeg, at selvom man er i sine følelsers vold, så skal man også prøve at holde hovedet koldt. Jeg mener, vi skal holde fast i dialogen og måske endda øge dialogen, så de kan høre vores bekymringer,« siger Nymark Thaysen.

Pusjkin er nok mest kendt for Katarinapaladset, som var sommerresidens for de russiske tsarer Photo by: HOP/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: HOP Vis mere Pusjkin er nok mest kendt for Katarinapaladset, som var sommerresidens for de russiske tsarer Photo by: HOP/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: HOP

Samarbejdet mellem Aalborg og Pusjkin blev indgået i 1971, altså på en tid hvor der også var spændinger mellem den daværende østblok og vesten.

»Sovjet var jo en stor trussel over for Danmark dengang, det til trods har man alligevel valgt at indgå samarbejdet og holde det ved lige,« siger rådmanden.

Den holdning stritter imod hans partikollega i Aarhus Byråd, Christian Budde (V), der i et opslag på Facebook torsdag fortæller, at Venstre i Aarhus Kommune vil gøre alt for at få ophævet samarbejdet med Sankt Petersborg, der er venskabsby med Aarhus.

»Jeg skal ikke kunne sige, hvilket samarbejde de har i Aarhus. Men når jeg ser på Aalborgs situation, så synes jeg nærmere vi skal se på, om vi kan skærpe dialogen,« siger Jan Nymark Thaysen.

Helle Frederiksen (S) er fungerende borgmester i Aalborg, mens Thomas Kastrup-Larsen (S) er sygemeldt. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Helle Frederiksen (S) er fungerende borgmester i Aalborg, mens Thomas Kastrup-Larsen (S) er sygemeldt. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Aalborg Kommunes fungerende borgmester, Helle Frederiksen (S), er dog mere åben for ideen om, at genoverveje forholdet til venskabsbyen Pusjkin.

»Det er ikke utænkeligt. Jeg synes, vi skal snakke sammen om, hvad vi lige gør i den her situation, men det lyder ikke forkert at pege på venskabssamarbejdet. Det er jo svært at være venner med nogen, der agerer på den måde,« siger Helle Frederiksen.

Byen Pusjkin er opkaldt efter den russiske forfatter og digter Aleksandr Pusjkin, der betragtes som en af de største russiske forfattere.