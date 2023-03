Lyt til artiklen

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), vil ikke komme til at genopstille til næste kommunalvalg i 2025 og han stopper også som borgmester til sommer.

Det oplyser Socialdemokratiet Aalborg Kommune i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

»Jeg har lige rundet et skarpt hjørne – 50 år – og jeg har også for kort tid siden haft 25-års jubilæum som byrådsmedlem,« siger Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

»Jeg har tidligere meldt ud, at jeg ikke så for mig, at jeg skulle gå på pension fra borgmesterposten i Aalborg, men at jeg godt kunne tænke mig at prøve noget nyt, søge nye udfordringer, i mit arbejdsliv, inden det går på hæld.«

Det vides endnu ikke, hvad Thomas Kastrup-Larsen, der har været borgmester siden 2014, skal fremadrettet.

Thomas Kastrup-Larsen forlader borgmesterposten og udtræder af byrådet 31. juli, fremgår det af pressemeddelelsen.

Han har brugt halvdelen af sit liv på lokalpolitik i Danmarks tredjestørste kommune målt på indbyggertal, efter at han i 1997 som 24-årig blev valgt ind i byrådet.

B.T. arbejder på en kommentar fra Socialdemokratiet og borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

