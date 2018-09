Det er mange år siden, at DF ikke var "stuerene" i Danmark, siger Åkesson og råder Sverige til at se mod syd.

Herning. - Tak fordi I får mig til at føle, at jeg er blandt venner. Når jeg er i Sverige, så burde jeg være blandt venner, men sådan føles det ikke altid.

Sådan lyder det fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, der lørdag er gæstetaler ved DF's årsmøde i Herning.

Men i virkeligheden havde både Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Jimmie Åkesson selv håbet på, at den svenske politiker havde måttet aflyse turen til Danmark:

- Jeg burde være hjemme og forhandle om, hvordan vi skal regere landet. Men det er jeg ikke, siger Jimmie Åkesson.

Han fremhæver, at Sverigedemokraterna ved valget i søndags fik mere end én million vælgere bag sig. Det bør væk nok til, at de andre svenske partier dropper deres modstand og taler politik med Sverigedemokraterna.

- De bliver tvunget til at tale med os. Ingen af de gamle partier har vundet valget. Det er Sverigedemokraterna, der er gået frem. Det bør de lytte til.

- De gamle partier vil gøre alt, hvad de kan, for at danne regering uden os. Og for at give os så lidt indflydelse som muligt. Det har vi prøvet før. Det skete også for fire år siden, siger Åkesson og tilføjer:

- Jo før de andre partier indser, at de ikke kan undgå at tale med os, jo før kan vi undgå kaos i parlamentet. Vi er klar til at forhandle med alle og samarbejde med alle, hvis vi får noget igen, siger Jimmie Åkesson.

Han mener, at de svenske politikere kan lære meget af dansk politik i forhold til at respektere vælgernes beslutning på valgdagen.

/ritzau/