Det kan umiddelbart være svært at forstå:

To hjemsendte efterskoleelever bor klos op af hinanden i København. Den ene kan fra næste uge komme tilbage på sin efterskole, fordi den ligger i Vestjylland, mens den anden må blive hjemme, fordi hans efterskole ligger på Fyn.

Men det er ikke desto mindre udfaldet af den genåbningsaftale, som regeringen onsdag formiddag indgik med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Her bliver efterskolerne åbnet i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm. Resten må fortsætte nedlukningen på tredje måned – uagtet at eleverne strømmer til de åbne efterskoler fra alle egne af landet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne og undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil (S) holder doorstep om genåbning af samfundet på Christiansborg onsdag den 24. februar 2021.

»Jeg forstår virkelig godt, at de unge savner deres efterskolekammerater. Heldigvis håber vi på, at resten af efterskolerne kan åbne meget snart,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til B.T.

Under forhandlingerne tirsdag og onsdag var det politiske pres på regeringen for en større åbning af efterskoler og højskoler massivt.

Både de blå partier, som blev smidt ud af forhandlingerne sent tirsdag aften, samt SF og Radikale Venstre har krævet, at langt efter elever kommer tilbage på efterskolerne.

Ifølge B.T.s oplysninger var presset så hårdt i forhandlingslokalet, at regeringen fik eksperterne til at lave en ny lynberegning på efterskolerne, som lå klar onsdag formiddag.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne og undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil (S) holder doorstep om genåbning af samfundet på Christiansborg onsdag den 24. februar 2021.

Men en national åbning af efterskolerne fra i næste uge er en postgang for tidligt, lød beskeden.

Men hvis man nærlæser de anbefalinger, som ekspertgruppen kom med i mandags, så står der tydeligt, at man vil kunne åbne for flere afgangselever, hvis man til gengæld holdt butikkerne lukkede lidt længere.

Og det vækker utilfredshed hos Danske Skoleelever.

»Jeg tror, der er mange flere elever, som kommer i trivsel ved at kunne komme i skole igen, end der er voksne mennesker, der får det fedt ved at kunne gå ned i Imerco og bytte den vase, de fik i julegave,« siger Esther Vyff, formand for Danske Skoleelever, til Ritzau.

Statsminister Mette Frederiksen (S) taler med elever under besøg på Allerslev Skole i Lejre Kommune på Sjælland, mandag den 8. februar 2021. 0.-4. klasse kan fra i dag gå i skole igen.

Til gengæld giver de nye beregninger, der blev lavet i alt hast mellem tirsdag og onsdag, lys i horisonten for de unge efterskoleelever, fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Desværre er der ikke plads til at åbne for flere efterskoler lige nu. Det vil simpelthen medføre et for stort aktivitetsniveau i samfundet. Men som det ser ud nu, så vil en stor del af efterskolerne kunne åbne 15. marts, og de sidste, som nok vil være et fåtal, vil åbne 6. april,« siger undervisningsministeren.

»Men det er selvfølgelig under forudsætning af, at smittekurverne bevæger sig, som vi forudser det,« siger hun.

Udfordringen for efterskolerne er, at eleverne kommer fra alle egne af landet. Derfor bliver test det vigtigste åben.

»Klare regler for test bliver afgørende for at kunne vende tilbage til efterskolerne. Ellers risikerer vi store smitteudbrud blandt landets efterskoleelever,« siger Rosenkrantz-Theil.

Ifølge genåbningsaftalen vil den næste genåbning for afgangselever og efterskoler formentlig ske i Østjylland og Vestsjælland samt på Sydsjælland og Fyn.

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om genåbningen onsdag klokken 17:30.