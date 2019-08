I 2014 kunne hele Danmark følge med i et intenst opgør i Venstre, da Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen i en kælder i Odense kæmpede om formandsposten i partiet.

Siden har endnu et formandsopgør ulmet under overfladen, og onsdag aften tog Kristian Jensen for alvor hul på kampen om styrepinden i Venstre.

I et opsigtsvækkende interview med Berlingske gjorde næstformanden klart, at man ikke bør følge Lars Løkkes plan om at søge en SV-regering.

Den udmelding skaber en deja-vu-oplevelse hos en af de gamle Venstre-koryfæer, der selv var til stede under formandsopgøret i 2014.

»Jeg må sige, at Venstre lige nu er i en situation, der minder meget om 2014, hvor der var et dramatisk formandsopgør i Venstre, og partiet var i krise. Jeg mener, at der er tale om krise 2.0 i Venstre,« siger Eyvind Vesselbo, der har været i kontakt med flere medlemmer af Venstres folketingsgruppe, til B.T.

Selv forlod Eyvind Vesselbo frivilligt Venstres folketingsgruppe i forbindelse med valget i 2015, men fra sidelinjen sidder han nu med en frygt for sit tidligere parti.

»Fortsætter situationen sådan her op til næste valg, frygter jeg, at det ender galt. Skal partiet undgå, at det hele falder fra hinanden, er der nødt til at ske noget nu,« slutter han.

Kristian Jensens udtalelser kommer oven på en valgkamp, hvor Lars Løkke Rasmussen flere gange leverede politiske bomber.

En af dem var altså, da han i en samtalebog foreslog at gå sammen med Socialdemokratiet om en regering hen over midten.

I interviewet med Berlingske afslører Kristian Jensen også, at Løkkes flirt med Socialdemokratiet var 'overraskende' for ham, og at han først blev orienteret et par dage før. Og nu gør han det så klart, at han ikke er enig med formandens drømme om en SV-regering.

Men spørger man Ejvind Vesselbo, handler det ikke om Kristian Jensens politiske overbevisninger.

»Som jeg vurderer det, så er det ikke af politiske årsager, at Kristian Jensen afviser Løkkes forslag om en SV-regering. Nej, det handler om, at Kristian Jensen er interesseret i at skabe en polarisering i Venstres gruppe. Han kan se, at der i en stor del af gruppen er uenighed med Lars Løkke Rasmussen, og derfor vil han gerne have medlemmerne til at foretrække ham som formand,« siger Eyvind Vesselbo.

Kristian Jensens undsigelse kan meget vel være begyndelsen på et nyt formandsopgør, og det falder ikke i god jord hos Britta Schall Holberg, der har en årelang fortid i Venstre som både minister og folketingsmedlem.

»Det bliver noget forfærdeligt noget, og jeg er så ked af det på Venstres vegne. Jeg tror, det slider dem allesammen op,« siger hun til B.T.

Selv mener Britta Schall Holberg, at den tidligere statsminister skulle have fulgt et traditionelt ordsprog og 'stoppet, mens legen var god'.

»Jeg synes, det havde været utroligt klogt og flot, hvis Lars Løkke på valgaftenen med ni ekstra mandater havde sagt tak til vælgerne og så var gået af som formand. Det havde skabt respekt om ham, og så kunne han også have brugt nogle måneder på at få samlet sit parti om en kandidat til tage over,« siger hun.

Venstre afholder sommergruppemøde på Kragerup Gods fra torsdag til lørdag.