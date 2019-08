Det er bureaukratisk at administrere opholdskrav, fortæller Danske A-Kasser. Minister vil skrotte kravet.

Det glæder brancheorganisationen Danske A-Kasser, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) over for Politiken garanterer at fjerne det omstridte opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

- Det er både urimeligt, unødvendigt og bureaukratisk, siger Danske A-Kassers direktør, Verner Sand Kirk.

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Det gælder også, selv om man i alle årene har indbetalt til en a-kasse.

Det blev vedtaget af VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti kort før årsskiftet og trådte i kraft ved nytår.

Danske A-Kasser har løbende indsamlet data fra brancheorganisationens medlemmer.

De data viser, at 38 procent af alle de sager, som a-kasserne behandler på grund af opholdskravet, vedrører medlemmer, som slet ikke skal rammes af opholdskravet, fordi de har opholdt sig i et andet EU/EØS-land og ikke i et tredjeland.

- Hvis du ikke har været i Danmark i det antal år, du skal inden for de seneste 12 år, ryger du så at sige af båndet og taget ud til manuel behandling. Så skal du dokumentere, at du ikke har været i et tredjeland, men et EU-land, som jo ikke er omfattet.

- Så skal du skaffe dokumentation for det. Og så skal a-kassen sende blanketter til det land, som du siger, du har været i, og de skal sende dem tilbage, forklarer Verner Sand Kirk.

Kravet er derfor meget bureaukratisk, fortæller han.

- Det går rigtigt skidt. Svartiden er utrolig lang, og en meget stor andel svarer ikke inden fristen for seks måneder, og en yderligere meget stor andel er svarene er totalt ubrugelige, siger Verner Sand Kirk.

Peter Hummelgaard siger ikke noget om, hvornår opholdskravet bliver skrottet, men det står "langt oppe" på listen over hans kommende opgaver, lyder det.

