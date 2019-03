»Socialdemokratiets udlændingepolitik er blevet for hård,« siger den garvede socialdemokrat og ryster på hovedet.

Den garvede socialdemokrat er ikke hvem som helst.

Det er den tidligere Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen, der i 1997 blev gjort til indenrigsminister af Poul Nyrup Rasmussen for at give den daværende S-regering et hårdere image i udlændingepolitikken.

Siden har han været betragtet som strammer, lidt på samme måde som de københavnske Vestegns-borgmestre. Men nu er han blevet overhalet indenom. Det er nemlig ikke den 92-årige Simonsen, der har skiftet holdning. Det er hans parti.

»Jeg er en af dem, der ikke er enig i den flygtningepolitik, der bliver ført nu. Jeg var den skrappeste dengang, men det er jeg ikke længere.«

Er du blevet blød?

»Nej, jeg mener det samme, som jeg hele tiden har gjort. Jeg har et godt forhold til flygtninge. Det har jeg hele tiden haft. Jeg var et af de første medlemmer af dansk-tyrkisk forening, før nogen andre.«

Så den udlændingepolitik, Mette Frederiksen fører nu, er for hård?

»Absolut. I partiet kan de kan jo ikke lide, jeg siger det til journalister. Men ved I hvad, jeg er 92 år, jeg kan være ligeglad,« siger Thorkild Simonsen, som B.T. møder på Kommunernes Landsforenings såkaldte topmøde i Aalborg, hvor alt, hvad der kan røre sig i toppolitik, mødes.

Thorkild Simonsen har faktisk jubilæum. Han har været til KL-topmøde 50 gange. Han var til det første i 1970 og husker, hvordan København og provinsen dengang sloges om magten.

Thorkild Simomsen forudser, at Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg. Men det bliver ikke nemt, vurderer den tidligere bykonge:

»Jeg tror nok, hun bliver det, men på hvilket grundlag og hvilke betingelser. I Enhedslisten har de en stærk ledelse, og de vil ikke finde sig i at blive til grin, sådan som SF gjorde, da de sidst var i regering,« siger Thorkild Simonsen

I 1966 blev Thorkild Simonsen valgt til Aarhus Byråd for Socialdemokratiet. I 1970 fik han sin første rådmandspost, og i 1982 blev han borgmester. Sideløbende bestred han en bestyrelsespost i Kommunernes Landsforening, hvor han var formand i 1979-82 og igen i 1986-92.

I 1997 - i en alder af 71 - blev han indenrigsminister med den hovedopgave at gennemføre en ny strammere flygtninge- og indvandrerpolitik. Allerede i 1998 kunne han præsentere udkastet til Danmarks første egentlige integrationslov, som blev vedtaget samme år.