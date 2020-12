Tidligere aftalte DR-besparelser for 901 millioner kroner bliver alligevel ikke til noget.

Den aftale om en finanslov for 2021, som regeringen har indgået med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, er der afsat 901 millioner kroner, som skal bruges på at skrotte besparelser i DR.

Det fremgår af en beskrivelse af aftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Her kan man se, at et af elementer i aftalen beskrives således:

- 901 millioner kroner til annullering af de planlagte besparelser i DR for at styrke dansk public service og skabe ro om DRs økonomi.

Besparelserne i DR stammer fra 2018, hvor den daværende regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, fik gennemført, at DR skulle spare 20 procent fra 2019 til 2023.

De cirka 900 millioner kroner, som finanslovsaftalen for 2021 indeholder, skal annullere besparelserne fra 2022 og frem.

De skrottede DR-besparelser er en del af en større tilførsel til medieområdet, og regeringen håber samtidig på at kunne lave en ny medieaftale.

- Regeringen vil invitere Folketingets partiet til forhandlinger med henblik på at indgå en ny medieaftale, står der i aftalen.

- Der kan tilføres yderligere midler til området, såfremt der er enighed blandt aftalepartierne om finansieringen.

Pengene fordeles således, at der tilføres medieområdet 120,4 millioner kroner i 2022 og så et stigende beløb frem mod 2025, hvor der tilføres 410 millioner kroner.

I en pressemeddelelse om finanslovsaftalen siger kulturminister Joy Mogensen (S):

- Dansk medieindhold har aldrig været vigtigere, end det er i dag, og derfor har regeringen fra dag et sat sig for at styrke dansk public service med opbakning fra vores støttepartier.

Hun peger blandt andet på, at aftalen sikrer, at de to DR-radiostationer P6 Beat og P8 Jazz overlever.

De to stationer var ellers i fare i forbindelse med de besparelser, som DR stod over for.

/ritzau/