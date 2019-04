Poul Schlüter går langsomt men målbevidst mod scenen i Børsens festsal, og forcerer trinene derop uden hjælp.

I hånden har han nogle A4 ark fra en linieret blok med stikord til sin tale skrevet med kuglepen.

Det meste af talen handler om succeser på trods af alle odds. Først hen imod slutningen adresserer han den største nedtur:

»Jeg er nok mest kendt for sætningen: »Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet«. Men det var der jo,« siger han og salen bryder ud i latter.

Tidligere statsminister Poul Schlüter fylder onsdag 90 år og bliver fejret med maner på Børsen. Blandt gæsterne på de forreste rækker sidder bl.a. Henning Dyremose, Per Stig Møller, Marianne Jelved, Bertel Haarder, Connie Hedegaard, Mogens Lykketoft, Bendt Bendtsen, Lars Barfoed og Brian Mikkelsen.

Trods sin høje alder, kan Poul Schlüter stadig holde bedre taler end mange andre.

Og det er imponerende, når han nævner de ting, han satte i værk i sin regeringstid, som findes endnu:

Han besluttede at kronen skulle ligge fast. Han opfandt regeringens indre kabinet, koordinationsudvalget. Han traf beslutning om byggeriet af Storebælts- og Øresundsforbindelsen, og fandt som noget nyt på brugerbetalingen. Han afskaffede DRs monopol og fandt på arbejdsmarkedspensionerne.

»Hjemme hos os kan vi tage 65 kanaler, heraf fem danske. Og jeg har slet ikke tid til at følge med i dem allesammen,« sagde Poul Schlüter.

Efter talen spørger B.T. flere af gæsterne, hvad man kan lære af Poul Schlüter. Og flere af dem peger på pragmatisme og samarbejde hen over midten. Altså det modsatte af den hårde konflikt mellem blå og rød blok, vi ofte har set siden.

»Han havde en evne til at få politiske modsætninger til at mødes, og skabe et rum, hvor man kunne træffe beslutninger. Det gjorde ham til den største statsminister nogensinde, og det kunne den nuværende statsminister også lære af,« siger tidligere administrerende direktør i TDC, Henning Dyremose.

»Schlüter fik de borgerlige partier til at samarbejde, og skabte f.eks. arbejdsmarkedspensionerne sammen med Socialdemokratiet. Det kunne nutiden lære af,« siger direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

»Han forstod, at en borgerlig regering ikke kunne holde i ti år, hvis den tog et opgør med velfærdssamfundet. Og den stil har vi ikke set siden fra borgerlige regeringer,« siger tidligere formand for Socialdemokratiet Mogens Lykketoft.