Claus Hjort Frederiksen sagde det for 12 år siden - og et kæmpe flertal af vælgerne bekræfter det nu i meningsmåling, som YouGov har gennemført for B.T.

87 procent af de 800 Venstre-vælgere, som har deltaget i undersøgelsen, svarer, at Venstre i mindre, nogen, høj eller meget høj grad har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Blot fem procent svarer, at der slet ikke er noget værdifællesskab.

Dermed lader en central akse i dansk politik til at have cementeret sig siden 2006, hvor Claus Hjort Frederiksen over for Politiken pegede på nogle af fællestrækkene mellem de to store borgerlige partier i dansk politik.

»Vi er alle optaget af sammenhængskraften (...). Vi er optaget af det at være dansk og at se på de centrale værdier som ytringsfrihed og demokrati. Og vi har været fælles i kampen om et opgør mod de eksperter, der i virkeligheden udtalte sig med politiske motiver. På den måde deler vi en lang række værdier i fællesskab,« forklarede Claus Hjort Frederiksen dengang.

Målingen »I hvilken grad har Venstre efter din opfattelse et værdifællesskab med Dansk Folkeparti?

(Med værdifællesskab menes, at partierne deler grundlæggende politiske værdier) Slet ikke: 5 procent

I mindre grad: 27 procent

I nogen grad: 49 procent

I høj grad: 9 procent

I meget høj grad: 2 procent

Ved ikke: 8 procent Undersøgelsen er gennemført af YouGov for B.T. blandt 800 danskere i alderen 18-74 år i perioden 11-.17. december 2018. De har alle svaret, at de ville stemme på Venstre, hvis der er folketingsvalg i dag.

Sådan er det altså stadig, når man spørger Venstres vælgere, og det overrasker tidligere folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V), der ofte har markeret sig som en intern kritiker.

»Det er ikke det billede, jeg får, når jeg er rundt i landet og taler med baglandet. Jeg mærker snarere, at mange vil tilbage til det frisind, der engang kendetegnede Venstre,« siger han.

Målingen er i hans optik et tegn på, hvordan udlændingepolitikken har domineret debatten i årtier. Selv mener han ikke, der er tale om et værdifællesskab.

»Venstre er liberalt, og Dansk Folkeparti nationalkonservativt. Målingen viser måske, at Venstre har flyttet sig, men partiet bygger på et helt andet fundament. Man kan spørge sig selv, hvad der egentlig er blevet af Venstre - er det blevet et halehæng til Dansk Folkeparti? Det vil jeg meget nødig se, men det kunne jo tyde på det.«

Hvis jeg blev spurgt, om Venstre bør have et værdifællesskab med Dansk Folkeparti, vil mit svar være nej Jarl Cordua, politisk kommentator

Politisk kommentator Jarl Cordua læser målingen som et resultat af det indtil videre 17 år lange, tætte parløb mellem Venstre og Dansk Folkeparti.

»Det er svært at løbe fra, at man har et værdifællesskab med et parti, man har samarbejdet med så længe, og Venstres strategi er jo nærmest at få forskellene mellem partierne til at se små ud,« siger han.

Kritikerne har efterhånden forladt partiet, bemærker Cordua, der dog stadig selv har partibogen intakt.

»Hvis jeg blev spurgt, om Venstre bør have et værdifællesskab med Dansk Folkeparti, vil mit svar være nej. Venstre fører ikke den borgerlige økonomiske politk, man gerne ville, og enhver idé om store reformer er droppet. Så bliver det svært at se forskellene.«

Venstres politiske ordfører Britt Bager synes ikke, der er noget odiøst i, at vælgerne mener, partiet har et stort fællesskab med Dansk Folkeparti. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Venstres politiske ordfører Britt Bager synes ikke, der er noget odiøst i, at vælgerne mener, partiet har et stort fællesskab med Dansk Folkeparti. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, kalder det 'helt naturligt,' at vælgerne påpeger værdifællesskabet med Dansk Folkeparti.

»Vi har et værdifællesskab, når det kommer til udlændinge, sundhed, uddannelse og børn. Det, synes jeg, er godt, fordi vi har brug for at kunne samarbejde med Dansk Folkeparti. Det ville være problematisk, hvis vi ikke havde et vist værdifællesskab,« siger hun.

Venstre er et liberalt parti, mens Dansk Folkeparti har et nationalkonservativt udgangspunkt. Det er da ret forskelligt?

»Vi er også to forskellige partier. Der er mange områder, hvor vi adskiller os. Eksmepelvis EU og spørgsmålet om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft,« siger hun.