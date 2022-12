Lyt til artiklen

Kvinderne er i høj grad blevet overset, da der skulle fordeles ministerposter, lyder kritikken fra Kvinfo og fagorganisationen Lederne.

»Det er ikke godt nok,« siger ligestillingspolitisk chefkonsulent hos Lederne Nanna Simone Jensen, efter de nye ministre blev præsenteret torsdag.

Her er otte ud af 23 ministre kvinder, hvilket svarer til 34,8 procent af hele ministerholdet. Sammenlignet sidder der 79 kvinder i Folketinget ud af 179 medlemmer i alt. Det svarer til 44,3 procent.

»Det afspejler ikke befolkningen. Og så følger regeringen samme mønster som store dele af erhvervslivet: Jo højere i hierarkiet, des færre kvinder,« siger Nanna Simone Jensen.

Når regeringen og Folketinget forventer, at erhvervslivet får flere kvinder ind i topledelserne, er det ifølge Nanna Simone Jensen ærgerligt, at regeringen ikke tager sin egen medicin.

Den tidligere socialdemokratiske regering fremsatte blandt andet selv i år et lovforslag om, at 40 procent skulle tilstræbes at være kvinder i de største danske virksomheder.

»Det ville klæde dem at være rollemodeller og foregangspersoner på det her punkt.«

Hos Danmarks center for køn og ligestilling, Kvinfo, er man ligeledes utilfreds med, at kun knap 35 procent af de nye ministre er kvinder.

Henriette Laursen, direktør ved Kvinfo, er ikke tilfreds med kønsfordelingen af ministre.

»Vi synes, det er en skuffende kønsfordeling,« siger Kvinfos direktør, Henriette Laursen:

Én ting er fordelingen af ministerposter – men endnu værre ser det ud i forhold til kønsfordelingen i regeringens forskellige udvalg, lyder det:

»Her er vi helt nede på 25 procent kvinder. Og det er altså her, hvor beslutningerne tages i forhold til den samlede regering.«

Hvis det er de bedste til posten, der er blevet valgt, er det så ikke godt nok?

»Jeg tror, man er kommet til at gøre som så mange andre steder i samfundet: Vi har en kultur, hvor vi ser mænd som ledere. Derfor tænker man, at man har valgt de bedste uden at tænke over, at vi har en forforståelse for, hvad en god leder er.«

»Vi havde håbet på at se samme fordeling, som der er i Folketinget. Regeringen bør afspejle befolkningen – og det gør den ikke nu,« siger Henriette Laursen.

Statsminister Mette Frederiksen erkender, at det ikke er godt nok.

»Jeg er ikke selv helt tilfreds. Men det ligger på nogenlunde samme niveau som den tidligere regering. Det var så også mig, der var ansvarlig for den. Så det er heldigvis ikke blevet værre,« sagde hun torsdag ifølge Ritzau.