Alternativets Susanne Zimmer er den politikere, der er valgt til Folketinget med færrest personlige stemmer.

Ved onsdagens folketingsvalg tabte Alternativet fire ud af ni mandater.

Men midt i tilbagegangen kom der en overraskelse for partiets nordjyske spidskandidat, Susanne Zimmer.

Hun formåede nemlig at få et mandat til Folketinget. Og det med blot 774 personlige stemmer.

- Det er jo fuldstændig forrygende. Og overraskende. Specielt som aftenen forløb, det så ikke så godt ud for partiet på landsplan, siger Zimmer til Det skriver Nordjyske.

Susanne Zimmer fik 774 personlige stemmer i Nordjyllands Storkreds. Dermed er hun den af de 179 folkevalgte, der er er valgt ind i Folketinget med det færreste antal stemmer.

Det var første gang, at Zimmer stiller op som kandidat til Folketinget. Dermed er det også første gang, at hun oplever det ræs, som en kampagne til et folketingsvalg er.

- Det har været rigtig spændende. Der har været mange ting, som jeg ikke anede ville være, men det har været fedt at møde de andre kandidater, også fra de andre partier, og opleve det der med, at man kan være rygende uenige om de politiske holdninger, men man kan sagtens hygge sig med hinanden før og efter en debat, siger Susanne Zimmer til Nordjyske.

Jakob Sølvhøj og Peder Hvelplund, begge fra Enhedslisten, fik hver deres plads i Folketinget med henholdsvis 913 og 1028 stemmer.

/ritzau/