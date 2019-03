En ny redegørelse er startskuddet til arbejdet med at følge kampen mod ghettoer og parallelsamfund.

I 2030 skal den sidste ghetto være væk i Danmark. Sådan lyder målsætningen for de mange lovforslag, der er blevet vedtaget, siden regeringen fremlagde sin ghettoplan for lidt over et år siden.

For at sikre, at udviklingen går den rigtige vej, vil regeringen hvert år gøre status over kampen mod parallelsamfund, og den første redegørelse udkommer mandag

- Den første rapport om parallelsamfund sætter rammen for, hvad det er for udfordringer, vi står over for i Danmark.

- Det er et element, der skal give os en mulighed for løbende at diskutere ud fra de samme tal og finde politiske løsninger i stedet for at skændes om, hvilke tal, vi skal tage udgangspunkt i, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

I redegørelsen anslås det ud fra registerdata, at 76.400 personer i 2015 levede i parallelsamfund, hvor man isolerer sig fra det øvrige samfund og lever efter helt andre normer og værdier.

Det er 3100 flere end fem år tidligere, men tallet dækker også over, at antallet af personer med ikkevestlig oprindelse steg med mere end 60.000 i den periode.

- Jeg har som udgangspunkt ikke noget imod indvandring.

- Men hvis folk ender med at bo i parallelsamfund, hvor 20 procent anser manden som familiens overhoved, og hvor lige så mange siger, at religiøs praksis er en hindring for aktiv deltagelse i samfundet, så er der nogle klare problemer, vi må forholde os til, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han mener dog, at der er masser af tegn på, at udviklingen går den rette vej. Blandt andet kommer flere med ikkevestlig baggrund i uddannelse og senere i beskæftigelse.

- Derfor håber jeg også, at billedet retter sig op undervejs. Men der er jo en grund til, at vi har lavet en plan frem mod 2030.

- Arbejdet i boligforeningerne, i daginstitutionerne og på skolerne skal løbes i gang. Men så skal resultaterne nok komme, siger ministeren.

Redegørelsen om parallelsamfund præsenteres på det, der kaldes et topmøde i statsministerboligen på Marienborg mandag eftermiddag.

Her skal deltagerne blandt andet høre et oplæg fra borgmesteren i den belgiske by Mechelen, hvor man har succes med at integrere flygtninge og indvandrere.

/ritzau/