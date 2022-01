En af Danmarks mange ældre er milliardæren Karsten Ree.

Han er i øjeblikket på ferie på Seychellerne med sin hustru Janni Ree, men alligevel har han haft tid til at læse Mette Frederiksens nytårstale.

Og selvom han er borgerlig vælger, er han faktisk temmelig tilfreds med statsministerens nye udmeldinger på ældreområdet.

I talen sagde Frederiksen, at der går for meget tid med 'proces, bureaukrati og skemaer'. Det er også det indtryk, Ree har fået, siden han har været inde i systemet.

»Jeg må indrømme, at der er utroligt mange mennesker, der sidder med snuden nede i tastaturet og dokumenterer alt muligt. Det er simpelthen voldsomt. De mennesker, der løber på gangen er ved at slide sig op, dem er der ikke ret mange af. De sidder bundet ved tastaturet og journaliserer,« siger Ree til B.T.

Janni og Karsten Ree er lige nu på ferie i Seychellerne. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni og Karsten Ree er lige nu på ferie i Seychellerne. Foto: Søren Bidstrup

Alligevel mener han, at han er temmelig glad for den behandling, han har fået.

»Min overordnede mening er, at jeg ikke har meget at kritisere. Jeg har jo frekventeret systemet temmelig meget det sidste år. Jeg kan ikke sige noget dårligt om de menneskers indsats, der er der. Det er meget sjældent, at man er uheldig med dem,« siger han.

Ree fik i 2014 konstateret blærekræft og har derfor brugt sundhedsvæsenet en del.

»Jeg har fået lavet noget i Næstved og noget andet i Skodsborg, da jeg var ved at gå til i smerter. Og det synes jeg egentlig var godt. Jeg kan ikke klage over hurtigheden. Og for ikke så længe siden, fik jeg nethindeløsning. Og så kom jeg til dagen efter. Selvom jeg havde corona,« siger Ree.

Og faktisk er Karsten Ree overraskende nok ret glad for Mette Frederiksen, og han hører ikke til dem, der mener, at hun er for magtfuldkommen.

»Jeg er jo ikke socialdemokrat, men når det nu skal være, så synes jeg, at hun er en dygtig leder. På en måde synes jeg, hun er god og kontant. Og jeg kan jo godt lide kontante mennesker. Men uden at skulle kloge mig for meget på mink og den meget stramme coronapolitik, så synes jeg, hun fungerer godt. Det har været rart, at hun har kunnet regere landet uden de der venstreorienterede idioter. De har fået ret meget mundkurv på. Det er har gjort, at landet har været til at styre,« siger han og tilføjer:

»Men jeg skælder jo altid ud på de venstreorienterede. Ligesom Egon i Olsen-Banden.«