Socialdemokratiet mener, at det er en dyr, men god løsning at tilbyde syrere betaling for at rejse hjem.

71 syrere er siden 1. maj vendt tilbage til Syrien fra Danmark. Det viser nye tal fra Dansk Flygtningehjælp, skriver Kristeligt Dagblad.

De er rejst hjem med en støtte på minimum 140.000 kroner fra den danske stat. Før det var ingen syrere rejst hjem mod betaling.

I foråret trådte nye regler i kraft for herboende syrere, så de ikke længere mister opholdstilladelsen i Danmark, hvis de rejser hjem.

I stedet har de nu et år til at fortryde beslutningen, og det har sat skub i tendensen, mener Dansk Flygtningehjælp.

Det er Dansk Flygtningehjælp, der står for at rådgive flygtninge, der gerne vil vende tilbage til deres hjemland.

Organisationen får mange henvendelser fra syrere om muligheden for at vende hjem med støtte.

- Mange synes ganske enkelt, at det er for svært at komme ind på arbejdsmarkedet og etablere sig i Danmark, siger asylchef Eva Singer til Kristeligt Dagblad.

- Penge betyder noget i overvejelserne, men det betyder også noget, at de kan fortryde, hvis Syrien viser sig at være for farligt.

Det er ikke kun syrere, der kan rejse tilbage til deres hjemland mod betaling.

Alene i årets første ti måneder er 438 flygtninge og indvandrere rejst hjem med en check fra det offentlige.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser til Kristeligt Dagblad, at man i år regner med at bruge 102 millioner kroner på at betale flygtninge for at rejse hjem.

Beløbet får Dansk Folkeparti til at spærre øjnene op, selv om partiet selv har lagt stemmer til de nuværende regler.

- Det er en god nyhed, når flygtninge rejser hjem. Men i det her tilfælde er det også en underlig nyhed, siger udlændingeordfører Pia Kjærsgaard til Kristeligt Dagblad.

- Det er et vildt højt beløb, og jeg kan godt forstå, hvis folk undrer sig.

Hun vil bede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om en redegørelse, for at finde ud af om beløbet er ved at være i overkanten.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, er klar til at se på, om beløbet er passende. Men alt i alt står partiet på mål for ordningen, siger han til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/