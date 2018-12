Med den seneste leverance er der udleveret 2559 ringbind til Undersøgelseskommissionen om Skat.

576 ringbind fra Skatteministeriet blev mandag fyldt i en lastbil og kørt til Undersøgelseskommissionen om Skat i Aarhus.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Udleveringen sker efter kritik af ministeriet for at forhale kommissionens arbejde.

I ringbindene er det sidste materiale, som kommissionen skal have til et tillægskommissorium, der handler om at afdække skandalen om udbytteskat.

Ringbindene er udleveret inden for den deadline, som blev nedsat, da tillægskommissoriet blev udvidet i efteråret.

Foruden de mange ringbind har Skatteministeriet udleveret et antal mailbokse til Undersøgelseskommissionen.

Med den seneste uges leverance af materiale er der nu udleveret 2559 ringbind med materiale til Undersøgelseskommissionen om Skat.

Skatteministeriet mangler stadig at aflevere materiale til hovedkommissoriet, der blandt andet handler om det samlede forløb med inddrivelse af skat fra 2002.

Det vil ifølge ministeriet løbende ske inden 1. juni næste år.

- Kommissionen skal naturligvis have sit materiale til tiden. Så Skatteministeriet fortsætter også arbejdet med at levere materialet for hele hovedkommissoriet inden deadline 1. juni 2019, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i pressemeddelelsen.

I oktober rettede Skattekommissionen skarp kritik af Skatteministeriet og Skattestyrelsen for at forsinke kommissionens arbejde, skrev Berlingske.

I en redegørelse konkluderede kommissionen, at forløbet "ikke har været tilfredsstillende".

Den havde desuden haft vanskeligt ved at få især Skatteministeriet og Skattestyrelsen til hurtigt at udlevere dokumenter, der er afgørende for kommissionens undersøgelse, lød det.

Undersøgelseskommissionen blev formelt nedsat for omkring et år siden.

Den blev sat i værk for at undersøge oprettelsen af Skat, nedskæringer og det kuldsejlede EFI-system og manglende inddrivelse af milliarder.

/ritzau/