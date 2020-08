På de gode dage klarer han sig igennem arbejdsdagen på almindelige smertestillende piller som ibuprofen. På de dårlige må han spæde op med lægeordineret morfin.

57-årige Michael Stephensen fra Holstebro har været på arbejdsmarkedet, siden han som 17-årig begyndte som tagdækkerlærling.

Knæene kan ikke mere, og derfor havde han set frem til i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen klokken 13 på Danish Crown-slagteriet i Horsens efter halvandet års tilløb nu præsenterede sit mest centrale valgløfte om tidlig pension og værdig tilbagetrækning for personer med mange hårde år bag sig på arbejdsmarkedet.

I går kom pensionsudspillets hovedelementer frem, og Michael Stephensen er alt andet end tilfreds.

Michael Stephensen Foto: Privat foto

»Det er uacceptabelt, for at sige det rent ud,« siger han.

De hårde ord er især rettet mod pensionens størrelse, som ifølge udspillet bliver på et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb plus tillæg svarende til i alt ca. 13.550 kroner. Før skat.

»Det kan jeg jo ikke sidde for. Den ydelse skal noget længere op. Jeg bor i et hus, og det kommer simpelthen ikke til at hænge sammen. Og det nytter ikke noget bare at sælge huset, for det er dyrere at bo til leje,« siger han.

»Hvis der ikke bliver rokket ved beløbet, er det ingenting værd. Det er simpelthen for ringe. Der skal altså noget mere på, det skal der! Jeg har ingen privat pension ved siden af.«

Det vi ved om udspillet Klokken 13 i dag præsenterer statsminister Mette Frederiksens sit længe ventede udspil om tidlig pension. Men i går blev følgende lækket: Satsen på tidlig pension bliver et beløb, der svarer til folkepensions grundbeløb plus tillæg. I alt 13.541 kroner før skat.

Antallet af år på arbejdsmarkedet afgør, om man få ret til den tidlig pension.

Ancienniteten bliver opgjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet 42 år eller mere, får man ret til at gå tidligere på pension end den officielle folkepensionsalder.

42 års arbejde giver ret til at gå på pension ét år tidligere end den almindelige folkepensionsalder. 43 år giver ret til to års tidligere pension, og 44 år til tre år ekstra som pensionist. Den officielle folkepensionsalder er i dag 66 år. I 2030 er den steget til 68 år.

Man skal altså være begyndt at arbejde som 17-19 årig eller tidligere for at få kunne den nye pension. I praksis vil det betyde, at ordningen stort set kun bliver for ufaglærte og faglærte med lærlingetid.

Personer med en pensionsopsparing på mere end to millioner kroner vil ikke have ret til tidlig pension.

Michael Stephensen har haft hårdt fysisk arbejde gennem hele sit arbejdsliv.

»Jeg har kravlet rundt på tage med våde ben og frost i knæene i mange år, og i 2013 vred jeg rundt i knæet, som blev skadet,« siger han.

Ud over arbejdet som tagdækker har han også arbejdet som blandt andet jord- og betonarbejder, vinduesmontør af store facadevinduer og hos vindmølleproducenten Vestas.

I dag arbejder han i et lokalt byggemarked. Han er glad for arbejdet, men uden ibuprofenerne og morfinen kom han ikke igennem arbejdsdagenes mange løft og cirka 25.000 skridt, siger han.

I dag fremlægger statsminister Mette Frederiksen Socialdemokratiets helt store valgløfte om tidlig pension til personer som bryggeriarbejderen Arne, der er blevet ansigt på pensionsudspillet. (ARKIV) Foto: Henning Bagger

»Mine knæ kan ikke blive ved med at holde. Jeg er nedslidt.«

»Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg på sofaen i halvanden til to timer, hvor jeg ingenting kan. Hvis jeg havde råd, holdt jeg nu,« siger han med henvisning til, at han med Mette Frederiksens udspil først har udsigt til at kunne trække sig tilbage om syv år som 64-årig.

I 2027 vil han nemlig – hvis Mette Frederiksens udspil bliver til lov – have optjent retten til at gå tre år tidligere på pension end den officielle pensionsalder på 67 år.

Michael Stephensen kan ikke se sig selv fortsætte med at arbejde de næste syv år.

»Det kan jeg ikke. Til den tid sidder jeg jo nærmest i en kørestol. Det her er ingenting værd. Det er det sgu ikke.«