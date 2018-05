Patrick Ringgaard Haastrup er køleteknikerelev. En uddannelse, der ifølge S-formand Mette Frederiksen fremover bør udløse 50.000 kr., når den er gennemført.

Den økonomiske bonus skænker Patrick dog ikke en tanke. Han ville heller ikke have gjort det, hvis han stod over for valget af uddannelse igen:

»Det er et fedt job med mange muligheder, og man bliver ikke arbejdsløs. Man møder ikke bare et fag, men mange fag i et, og der er gode muligheder for at komme ud at rejse. Det ville ikke gøre nogen forskel for mig med 50.000 kroner. Jeg havde valgt det alligevel,« siger Patrick Ringgaard Haastrup.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, foreslog i sin 1. maj-tale, at man skal have en bonus på 50.000 kroner for at gennemføre en af 36 udvalgte uddannelser, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft.

En af de uddannelser er køleteknikeruddannelsen, hvor man arbejder med installation og vedligeholdelse af køle- og klimaanlæg. Patrick Ringgaard Haastrup læser til køletekniker og er i øjeblikket i praktik hos installationsvirksomheden Kemp og Lauritzen.

Patrick Ringgaard Haastrup er under uddannelse til køletekniker. Foto: Privat Patrick Ringgaard Haastrup er under uddannelse til køletekniker. Foto: Privat

På praktikpladsen.dk fremgår det, at 19 virksomheder enten har køleteknikerelever ansat, mens to praktikpladser er ledige. Patrick er praktikant hos Kemp & Lauritzens afdeling i Hvidovre, hvor de er tre praktikanter. Han er glad for uddannelsen, men forstår godt, at nogen vælger det fra.

»Man skal tage hele uddannelsen i Jylland, så der er en del transport til og fra skole. Men det er også et hårdt job. Hårdere end jeg forventede. Man skal holde tungen lige i munden for at følge med. Det er meget teknisk, og man kan hurtigt komme bagud,« siger Patrick Ringgaard Haastrup.

Peter Kaas Hammer, der er administrerende direktør hos Kemp & Lauritzen, er glad for, at der kommer mere fokus på de unge og deres valg af uddannelse.

»Vi har mange højt kvalificerede faglærte, og det er også afgørende, fordi vores opgaver bliver mere og mere teknisk avancerede. Derfor er det bestemt relevant med fokus på unge faglærte og deres uddannelser. Vi har i den grad brug for dem ude på arbejdsmarkedet,« siger Peter Kaas Hammer.