Minister Mattias Tesfaye (S) er tavs, når det kommer til konkrete lande, der skal have modtagecenter.

Regeringen i form af udlændinge- og integrationsminister Tesfaye (S) holder stadig informationerne tæt på kroppen, når det kommer til, hvordan planen om at oprette modtagecentre for flygtningen i udlandet skal føres ud i livet.

Tirsdag er han i samråd om emnet. Og på trods af en rejse til Rwanda for nylig vil ministeren ikke sætte lande på, hvor modtagecentre kan ligge.

- Vi har præsenteret vores idé om en ny asylpolitik for en lang række lande i og uden for Europa. Og så har vi identificeret en god håndfuld lande, som vi vil prøve at få en diskussion med. Vi kommer ikke til at sætte navne på de lande.

- Vi vil gerne forsøge at opbygge et fortroligt rum med nogle regeringer, hvor vi præsenterer vores tanker og lytter til deres ønsker, siger ministeren.

På samrådet præciserer han, at der er tale om "fem-ti stykker" lande, som Danmark har en dialog med.

På listen står lande, der ifølge Mattias Tesfaye ikke nødvendigvis er demokratiske, "som vi forestiller os det."

- Vi kommer ikke til at se gennem fingre med, at lande bryder menneskerettighederne. Det har vi en helt åbenlys juridisk forpligtelse til at sikre os. Det synes jeg også, at vi har en politisk og moralsk forpligtelse til, siger han.

- Det betyder ikke, at det land nødvendig skal være et demokratisk land, som vi forestiller os det.

Allerede før valget sagde regeringen, at man ønsker en grundlæggende ændring af asylsystemet, hvor asylbehandlingen foregår uden for Danmarks grænser.

Men siden da er der ikke kommet nærmere offentligt om, hvilke lande kunne være interesseret i at huse flygtninge, men deres sag bliver behandlet.

- Vi har besluttet os for, med de lande, vi samarbejder med, at det bliver holdt fortroligt. Men udvikler det sig til noget konkret, så vil vi involvere Folketinget og befolkningen i det, siger Mattias Tesfaye.

Regeringen er blevet beskyldt for, at tanken om et nyt asylsystem er et fatamorgana, fordi det kan være svært at finde lande, der vil huse flygtninge, og fordi EU har sit eget asylsystem.

Mattias Tesfaye holder dog fast i, at det kan lykkes.

- Jeg har sagt før jul, at ambitionen er, at vi inden for et år kan præsentere danskerne og Folketinget for mere konkrete planer. For på et tidspunkt skal hemmelighedskræmmeriet stoppe, siger han.

Siden Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) besøgte Rwanda har der været spekuleret i, at en aftale med landet er på vej. Det vil Tesfaye ikke komme nærmere.

/ritzau/