Regeringens plan om at etablere 8000 arbejdspladser uden for København er over halvvejs i mål, viser status.

Regeringens planer om flytning og etablering af cirka 8000 statslige arbejdspladser uden for København rykker på sig.

Det viser en ny status fra Finansministeriet.

Hidtil er 4800 statslige arbejdspladser flyttet til byer uden for København. Og udflytningen fortsætter de kommende år, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Når vi er færdige, vil 60 byer uden for København have fået tilført nye statslige arbejdspladser eller uddannelsesstationer.

- Det er arbejdspladser og uddannelsessteder, der skal være med til at understøtte vækst og udvikling lokalt, siger hun i en pressemeddelelse.

Den nye status viser, at 44 af de 89 flytninger og etableringer af arbejdspladser, som er planlagt, nu er afsluttet. 51 byer har på nuværende tidspunkt fået statslige arbejdspladser, oplyser Finansministeriet i pressemeddelelsen.

Hovedparten af de resterende flytninger vil blive gennemført i løbet af 2019. Enkelte flytninger vil først ske i 2020 og 2021.

Regeringen præsenterede i oktober 2015 sin første plan om udflytning med ambitionen om at flytte cirka 3900 statslige arbejdspladser til byer uden for hovedstadsområdet.

I januar 2018 besluttede regeringen at flytte og etablere yderligere 4000 statslige arbejdspladser uden for København.

Ifølge Finansministeriet er cirka 20 procent af de flyttede arbejdspladser besat af medarbejdere, der enten er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler.

