Venstre tiltrækker dog tidligere LA-vælgere, viser analysen. 21.000 ville vælge V, hvis der var valg i dag.

De Konservatives seneste fremgang i målingerne skyldes især, at partiet har været i stand til at tiltrække vælgere, der stemte Venstre ved folketingsvalget.

Det skriver netmediet Altinget.

Over 45.000 tidligere V-vælgere ville nemlig stemme på De Konservative i stedet, hvis der var valg i dag.

Det viser en analyse af vælgernes vandringer mellem partierne, som professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget.

Han vurderer, at vælgerstrømmen fra Venstre til De Konservative skyldes uroen i Venstre og kan være begyndt allerede i valgkampen.

- Det er især stabiliteten hos De Konservative, der appellerer til de tidligere Venstre-vælgere. Venstre har været gennem et formandsvalg, og der har været udmeldinger om en SV-regering, som bestemt ikke var Konservatives kop te.

- Venstre-vælgere, som ikke syntes, at det var en god idé, kan have valgt at søge over til Konservative, siger Kasper Møller Hansen til Altinget.

Vælgernes hop fra Venstre til Konservative har været medvirkende til, at Konservative ifølge den seneste udgave af Altingets Risbjerg-snit har fordoblet sin stemmeandel på blot ét år.

Her er partiet gået fra at ligge på blot 3,7 procent i målingerne i januar sidste år til 8,1 procent i december 2019.

Men selv om Venstre ifølge analysen, der er baseret på 7708 interviews fra Kantar Gallup, har måttet afgive mange tusinde vælgere til Konservative, er partiet ikke faldet tilsvarende dramatisk i meningsmålingerne.

Det skyldes blandt andet, at Venstre har været i stand til at erstatte godt halvdelen af de vælgere, som partiet har tabt til Konservative, med omkring 21.000 tidligere LA-vælgere, viser analysen af vælgervandringerne.

- De mister én type vælgere til Konservative og tiltrækker en lidt mindre gruppe fra Liberal Alliance, siger Kasper Møller Hansen.

