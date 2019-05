PostNord starter tirsdag omdelingen af over fire millioner valgkort til Europa-Parlamentsvalget.

Tirsdag starter PostNord omdelingen af 4,3 millioner valgkort til Europa-Parlamentsvalget. Omdelingen af valgkortene lander i vælgernes postkasser senest 21. maj.

Det oplyser PostNord i en pressemeddelelse.

Med de flere millioner valgkort, der skal deles ud, fortæller Jørgen Holm, der er chef for brevprodukter i PostNord, at der er indsat ekstra bemanding til at omdele de mange valgkort.

- Vi har praktisk talt alle mand på gaden. Vores brevterminal, hvor vi sorterer brevene, kører også i døgndrift, for at vi kan nå at løse opgaven, siger han.

Valgkortene til folketingsvalget deles ud fra 24. til 31. maj, og vælgerne skal derfor være opmærksomme på, at de tager det rigtige valgkort med til Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

- Få danskere får valgkortet til Folketingsvalget, inden der skal stemmes til Europa-Parlamentsvalget. Men der vil stå på valgkortene, om kortet er til det ene eller det andet, siger Jørgen Holm.

Hvis man som vælger oplever at miste sit valgkort eller af en eller anden grund mangler det, er det alligevel muligt at sætte sit kryds.

- Hvis man mangler sit valgkort har man mulighed for at henvende sig til sin kommune eller på borger.dk, hvor der står, hvad man skal gøre, siger Jørgen.

Hvis man har meldt flytning, vil valgkortet blive sendt til den nye adresse. Og ifølge Jørgen Holm, trækkes der en liste ud for dem, der har skiftet adresse i perioden, de sendes ud.

- Vi får nogle ekstra valgkort, hvis man for eksempel er røget imellem to adresser i forbindelse med flytning, så laver vi en ekstra udsendelse af dem, siger han.

/ritzau/