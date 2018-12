I 2018 er det lykkedes at få 40 iranere til at sige ja til at rejse hjem med udsigten til 40.000 kroner som lokkemiddel. Men ordningen udløber i år, hvis ikke et flertal vælger at forsætte den.

40 iranere har i 2018 valgt at takke ja til mellem 10.000 og 40.000 kroner mod frivilligt at forlade Danmark og rejse tilbage til Iran, skriver Radio24syv.

Tallet er opsigtsvækkende, fordi det er umuligt at hjemsende iranere med tvang, da det ikke er lykkedes Danmark at indgå en hjemsendelsesaftale med Iran. Dermed er den eneste måde, Danmark kan få iranere til at rejse hjem, ved at få dem til at rejse frivilligt - med eller uden økonomisk hjælp.

Pengene kommer fra en særordning, der blev indført i maj, men den står som udgangspunkt til at udløbe ved afslutningen af året, med mindre et flertal vælger at fortsætte den.

»Den her ordning har været mere positiv, end vi forventede, og derfor er det en rigtig god idé at fortsætte med den,« siger Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp til Radio24syv.

Der sidder mere end 400 iranere i udsendelsesposition i Danmark, og de afviste asylansøgere fra Iran har længe været en torn i øjet på et flertal i Folketinget. De udgør den største gruppe på de danske udrejsecentre, og på Kærshovedgård er mere end halvdelen af beboerne fra Iran.

I maj sidste år trådte en særordning i kraft, hvor iranere, der forlader Danmark frivilligt, kan søge om økonomisk støtte til at starte et nyt liv i Iran. Det gælder både afviste asylansøgere samt dem, som vælger at trække deres asylansøgning, og derved kan få en bonus på yderligere 10.000 kroner.

Det har indtil videre kostet 810.000 kroner plus udgifter til fly og rejser, som staten også betaler, at få iranerne til at rejse frivilligt hjem.

Pengene er godt givet ud mener socialdemokratiets Mattias Tesfaye, der ønsker ordningen forlænget i en afgrænset periode på et halvt eller helt år:

»Vi bruger rigtig mange kræfter at få hjemsendt folk, der ikke har ret til at være her. Men med denne her ordning tager folk faktisk hjem. Det kan godt være, det koster os over 20.000. Men det koster over 1.000 kroner om dagen at have afviste asylansøgere på Kærshovedgård, og den største gruppe er iranere. Vi bruger millioner på det her, så det er billigt sluppet.«

Alligevel er der endnu ikke enighed om at fortsætte aftalen.

»Det er jo ikke et særligt højt tal, når man holder det op imod de mange hundrede, der stadig sidder i Danmark,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, der kalder ordningen en ”begrænset succes”.

DF er endnu ikke klar til at skrive under på en forsættelse, fordi de frygter, at pengene kan virke som en magnet:

»Hvis vi gør det for attraktivt, kan vi risikere, at det vil tiltrække nogle, der vil komme til Danmark, velvidende at de vil få afslag på asyl, og så rejse tilbage til Iran med penge fra den danske stat,« siger Martin Henriksen til Radio24syv.

Hos Venstre vil integrationsordfører Mads Fuglede (V) ikke love, at de vil skrive under på en fortsættelse:

»Men nu hvor den har vist sig meget effektiv kan det virke underligt, hvis man ikke kan finde politisk vilje til at fortsætte den,« siger han.

Der er afsat 5 millioner kroner til særordningen. Ifølge tal fra Udlændingestyrelsen, der godkender den økonomiske støtte til iranerne, er 40 iranernes ansøgning blevet godkendt, hvoraf 27 har fået udbetalt pengene.