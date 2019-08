Det vakte opsigt, da forhenværende minister Inger Støjberg ikke fik en af de tre topposter på mandagens gruppemøde i Venstre.

Ifølge flere Venstre-profiler var der angiveligt for meget talent og for få poster, men den forklaring køber politisk kommentator Jarl Cordua ikke.

Han tegner helt kort en række scenarier og motiver op for, hvad der kan ligge bag fravalget af Inger Støjberg, der måtte vige pladsen for Sophie Løhde som gruppenæstformand.

1. For fokuseret på udlændingepolitikken

»Jeg tror, det kan handle om, at nogle i folketingsgruppen ikke ser hende som en del af ledelsen, fordi hun er for fokuseret på udlændingepolitikken.

Selvsamme savnede formentlig også svar på, hvad hun ellers har at tilbyde som politiker. Der har Sophie Løhde mere at byde på.«

2. Trodsreaktion

»Fravalget af Støjberg kan også være en trodsreaktion mod ledelsen, som forsøgte at krænge en ny konstellation ned over gruppen.

Og den eneste mulighed, de havde for at stritte mod, var ved det kampvalg, som hun tabte.«

3. Solospiller

»Der er også nogen, der sikkert synes, at Inger Støjberg er en solospiller, der ofte har været drevet af en enkeltsag.

Hun har været mindre optaget af partiets ve og vel. Det kan også være et sandsynligt motiv for fravalget.«

4. Det 'oplagte' motiv

»Jeg ser det helt oplagte motiv, at nogen mener, at Sophie Løhde simpelthen er en bedre kandidat end Inger Støjberg.

Hun har helt grundlæggende været bedre til at lave alliancer end Støjberg.

Det her er også et udtryk for politisk håndværk. Det er et eksempel på, at Støjbergs evner som politiker. Hendes stærke sider er kommunikation og den knap så stærke side er at bygge alliancer.«