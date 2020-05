Økonomiaftale mellem regering og regioner giver samtidig 1,3 milliarder til udgifter som følge af flere ældre.

Den nye økonomiaftale for 2021 mellem regioner og regering tilfører regionerne og sundhedsvæsenet 3,1 milliarder kroner til at dække coronaregningen.

Det oplyser Finansministeriet.

Der er opstået store ekstraudgifter i forbindelse med coronakrisen. Der har blandt andet været brug for at indkøbe værnemidler og testudstyr, hvilket har kostet for regionerne.

Senere på året vil man gøre samlet status på, hvad coronakrisen har kostet for regionerne. Derefter vil der blive kompenseret.

Derudover bliver der givet 1,3 milliarder kroner til den generelle drift, som skal også skal dække udgifter i forbindelse med flere ældre patienter, der har brug for behandling.

Pengene skal også bruges til at "fremtidssikre" sundhedsvæsenet.

Der er også penge til stigende medicinudgifter, lyder det i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Desuden bliver der et samlet beløb på 7,5 milliarder kroner til renovering og byggeri samt indkøb af it-udstyr. Det er en milliard kroner mere, end aftalen fra 2020 indeholdt.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, siger, at det har været et hårdt forhandlingsforløb.

- Og det er ingen hemmelighed, at resultatet er et stykke fra vores ambition.

- Men det blev trods alt en tilfredsstillende aftale - til glæde for patienterne, pårørende og medarbejderne, siger hun i en pressemeddelelse.

Coronakrisen skal ikke betyde nedskæringer på et kerneområde som velfærd, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

- Det er medarbejdere, der på kort tid har måttet omstille sig til en radikalt anderledes hverdag, mens de har bekæmpet en ukendt og lumsk sygdom.

- Det gælder sygeplejersker, læger, portører, sundhedsmedarbejdere og mange andre, der med masker og visirer har stået i forreste linje, siger han.

