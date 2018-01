Ved at fremlægge en række chat-beskeder skrevet på Messenger, viser et 30-årigt menigt medlem af Socialdemokratiet, hvordan hun blev krænket af en netop folkevalgt regionsrådspolitiker

Mandag forlod regionrådspolitiker for socialdemokratiet, Thomas Hav, sin plads hos partiet for at fortsætte som løsgænger.

Ifølge ham selv fordi han ikke blev tildelt de udvalgsposter, som han havde håbet, efter at han den 21. november blev valgt ind i regionsrådet i Nordjylland som den femte største stemmesluger med 3.887 personlige stemmer.

Men årsagen til den nye rolle som løsgænger lader til at være en helt anden.

Tirsdag aften har 30-årige Jasmine Søgaard valgt at stå frem og fortælle, hvordan hun i december modtog en række beskeder fra Thomas Hav, som hun opfatter som krænkende.

Hun fortæller til BT, at det hele startede, da hun fik en venneanmodning på Facebook fra Thomas Hav den 30. november. Hun havde som medlem af socialdemokratiet været med til at sætte valgplakater op, og hun tænkte derfor ikke nærmere over henvendelsen fra den 36-årige politiker kort efter det afsluttede valg.

Jasmine Søgaard fortæller, at han skrev ‘tak for det virtuelle venskab,’ og i dagene efter chattede de løbende.

Jasmine Søgaard overvejer at stille op til Europaparlamentsvalget i 2019, og hun efterspurgte gode råd og tips fra Thomas Hav.

Men den 14. december tog chatten en helt uventet drejning.

‘Tak tæve,’ skrev Thomas Hav og fortsatte med en stribe beskeder uden at Jasmine Søgaard, der var på konference, svarede tilbage, fortæller hun.

Men hun er ikke i tvivl om, hvad hun tænker om beskederne.

»Jeg blev rigtig vred over, at han kalder mig tæve, og at han ville have, at jeg skulle skrive til ham, at jeg ville være hans tæve. Jeg kan ikke se det som andet end at være yderst krænkende sprogbrug, og det er fuldstændig utilstedeligt,« siger hun.

Jasmine Søgaard afviser, at hun på nogen måde har skrevet noget, der kan retfærdiggøre beskederne fra Thomas Hav.

»Jeg mener ikke, at jeg på nogen måde har været flirtende. Vi har snakket politik og om hvem, der ville kunne finde på at stille op til europaparlamentsvalget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han begyndte at skrive det, han gjorde,« siger hun.

Jasmine Søgaard, der til daglig er gymnasielærer, har vist beskederne til partisekretær Jan Juul Christensen, fortæller hun, og siden er Thomas Hav altså blevet løsgænger.

»Jeg siger fra over for uacceptabel adfærd uanset, hvor jeg møder det. Hvis det var foregået på mit arbejde, at en kollega eller en studerende havde talt sådan til mig, så havde jeg også klaget,« siger Jasmine Søgaard, der betragter sagen som afsluttet.

Thomas Hav vil over for BT ikke kommentere beskederne.