Aftenens tv-duel mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) gjorde os lidt klogere på forskellene mellem de to. Her er tre nedslag.

Så få kommer tidligere på pension med S-udspil

Socialdemokratiet har ikke løftet meget af sløret for de nærmere konsekvenser af partiets pensionsudspil. Nedslidte danskere skal kunne trække sig tilbage før tid - men hvem og hvor mange?

Det blev vi lidt klogere på i aften. Journalister og politikere bliver ikke nedslidte, lød det fra Mette Frederiksen, som til gengæld mener, at eksempelvis slagteriarbejdere kunne være nogen af dem, der skal have mulighed for at gå tidligere på pension.

Derudover kom det frem, at det vil være under 1.000 mennesker, der kommer til at kunne trække sig tidligere tilbage.

Mette Frederiksen har lært af Thorning

Mette Frederiksen forsøgte under debatten at indgå en aftale med Lars Løkke Rasmussen om økonomien til at dække udgifterne til flere børn og ældre i de kommende år.

For de politisk interesserede ringer det nok en klokke, når en socialdemokratisk formand står i direkte tv og forsøger at indgå en aftale med statsministeren - for har vi ikke set det før?

Jo da. I valgkampen 2015 gik Helle Thorning-Schmidt hen over gulvet under en partilederrunde på TV 2 for at give Løkke hånden på, at han ikke ville hæve boligskatterne.

»Jeg ved ikke, hvem du er,« svarede Løkke dengang.

Hvem synes du vandt aftenens tv-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen?

Og dermed gentog historien sig - for heller ikke i aften svarede Løkke direkte på Frederiksens opfordring.

Både Løkke og Mette er grønne

Løkke og fruen smider mindre mad ud derhjemme end tidligere - og Mette Frederiksen har fået genbrugstøj i skabet hjemme i Hareskovby, hvor husets fire teenagere er ganske klimabevidste.

S-formanden er flyttet tættere på S-toget og er derfor begyndt at tage det om morgenen frem for bilen, hørte vi i debatten.

»Tåkrummende,« lyder det fra politisk kommentator Søs Marie Serup, der synes, der gik lige lovlig meget 'klappe-kage' i den.

Men vi blev da lidt klogere på toppolitikernes grønne vaner.